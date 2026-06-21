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WM 2026: Kann Felix Zwayer trotz Verletzung weiter pfeifen? Entscheidung gefallen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung
Videoclip • 01:09 Min
Felix Zwayer hat sich bei seinem ersten WM-Einsatz USA gegen Australien verletzt. Jetzt ist eine Entscheidung über den weiteren Verlauf seines Turniers gefallen.
Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer darf zumindest aus medizinischer Sicht auf weitere Einsätze bei der Fußball-WM hoffen
Der 45 Jahre alte Berliner ist nach seiner aufsehenerregenden Behandlungspause gegen Ende seines WM-Debüts am vergangenen Freitag bei der Partie zwischen Co-Gastgeber USA und Australien (2:0) wieder "diensttauglich".
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"Felix ist untersucht und wohlauf", sagte der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher dem "SID". Bei der Verletzung habe es sich laut Kircher um "eine Muskelkontraktion auf Basis einer unnormalen Bewegung" gehandelt: "Es geht ihm gut und er kann weiter im Turnier bleiben, was uns und ihn sehr freut."
Zwayer musste am Freitag in der Nachspielzeit behandelt werden, nachdem er zu Boden gesunken war. Letztlich konnte der Referee die Partie jedoch zu Ende bringen.
"Felix hatte mit seinem ersten WM-Spiel einiges an Arbeit zu verrichten, er hat das gut gemacht inklusive VAR-Support", bewertete Kircher den Auftritt seines Schützlings.