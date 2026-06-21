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WM 2026: Mangelndes Fairplay? Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae kritisiert DFB-Team
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:35 Min
Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Deutschland herrscht Trauer bei der Elfenbeinküste. Der Trainer beklagte mangelndes Fairplay.
Emerse Fae war sauer. Nicht nur über die unglückliche 1:2 (1:0)-Niederlage der Elfenbeinküste gegen das DFB-Team bei der WM, sondern auch über das Verhalten des Gegners.
"Glückwunsch an Deutschland zum Sieg. Von so einer großen Nation, an der wir uns ein Beispiel nehmen, erwarte ich aber mehr Fairplay", sagte der Coach der Ivorer und betonte: "Ich bin enttäuscht."
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WM 2026: Elfenbeinküste-Trainer sauer auf Nathaniel Brown
Der Hintergrund seiner Kritik? Der 42-Jährige hatte am Spielfeldrand eine Auseinandersetzung mit Mitgliedern des deutschen Stabs und lieferte sich ein Wortgefecht mit Verteidiger Nathaniel Brown. Er warf dem Frankfurter vor, eine Verletzung von Wilfried Singo missachtet zu haben, als er mit einem Einwurf einen Angriff einleitete, anstatt den Ball dem Gegner zuzuwerfen.
"Ich habe ihm gesagt, er solle demütig bleiben", erklärte Fae. "Er hat großartig gespielt und es nicht nötig, schlecht mit uns zu reden, nur, weil er gewinnen will."
Die Elfenbeinküste zittert nach der Niederlage noch um das erstmalige Weiterkommen bei der vierten WM-Teilnahme. Ein Unentschieden gegen Außenseiter Curacao wäre aber bereits gleichbedeutend mit dem Einzug ins Sechzehntelfinale.
"Wir haben unser Schicksal selbst in den Beinen", sagte Fae. Stürmer Amad Diallo betonte: "Wir wollen Geschichte schreiben." Ganz fair.