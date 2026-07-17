WM 2026: Mehr als 200 FIFA-Länder unterstützen wohl Infantino

ran Fußball WM 2026: Final-Schiri zu Tränen gerührt Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Anders als der Deutsche Fußball-Bund befürwortet die überwältigende Mehrheit der 211 FIFA-Mitgliedsländer eine Wiederwahl von Gianni Infantino als Präsident des Weltverbandes.

Nach Informationen des "Guardian" haben "mehr als 200" Länder ein entsprechendes Unterstützerschreiben unterzeichnet. Damit dürfte die Wahl Infantinos beim Kongress des Weltverbandes am 18. März 2027 in Rabat schon jetzt so gut wie sicher sein. Ausnahmezustand in New York - Ist das WM-Finale bedroht? Dem Bericht zufolge verzichtete nur eine Handvoll Verbände auf das Schreiben. "Eine kleine Anzahl europäischer Länder zählt zu den Ausnahmen. Deutschland ist dabei der prominenteste Verband, der bislang keine offizielle Unterstützung zugesagt hat", schreibt die englische Zeitung. Bislang ist Infantino der einzige Kandidat, Interessenten müssen bis zum 18. November eine Kandidatur verkünden.

FIFA: DFB unterstützt Wiederwahl von Gianni Infantino nicht Der DFB und sein Präsident Bernd Neuendorf hatten laut der "Bild"-Zeitung die Unterschrift verweigert. "Der DFB hat kein Unterstützungsschreiben für die Wiederwahl von Gianni Infantino unterzeichnet", teilte der DFB auf "SID"-Anfrage mit: "Weitere Schritte werden im DFB-Präsidium beraten." Laut der "Bild" warb der für Europa zuständige FIFA-Direktor während der WM-Endrunde in Nordamerika bei den 16 europäischen Teilnehmern für die Unterschrift. Der DFB hat seine Position zur Infantino-Wiederwahl bisher offen gelassen.

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