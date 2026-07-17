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WM 2026: Ausnahmezustand in New York - Ist das WM-Finale bedroht?
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: Final-Schiri zu Tränen gerührt
Videoclip • 01:10 Min
Gefährliche Hitze und schlechte Luft: New York City befindet sich im Ausnahmezustand. Rauch verursacht von kanadischen Waldbränden hängt schwer über der Metropole und könnte auch das WM-Finale beeinträchtigen.
Die berühmte Skyline Manhattans war in orangefarbene Rauchschwaden gehüllt, die zahlreichen Waldbrände in Kanada setzten auch New York trotz mehrerer tausend Kilometer Entfernung heftig zu. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten WM-Finale (So., 21 Uhr im Livestream und Liveticker) vor ihren Toren befindet sich die Millionenstadt im wetterbedingten Ausnahmezustand.
Die Organisatoren der Fußball-WM werden die Rauchschwaden über großen Teilen der USA bis zum Finale am Sonntag "genau beobachten." Das sagte Andrew Giuliani, Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, bei einem Pressebriefing am Freitag.
"Es gab dazu bereits Gespräche, und ein Vertreter des nationalen Wetterdienstes ist direkt in der FIFA-Zentrale vor Ort, sodass wir die Lage genau im Blick haben", sagte Giuliani.
WM 2026: New Yorker Bürgermeister spricht von "ernsthafter Gefahr"
Im MetLife Stadium in East Rutherford kommt es am Sonntagnachmittag Ortszeit zum Showdown zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien, regelrecht überschattet wird das große Finale aber vom grauen Qualm. Am Donnerstag meldete die New Yorker Regierung die Luftqualität in Teilen der Millionenstadt in der Kategorie "ungesund", zusätzlich ist die Stadt stark von hohen Temperaturen belastet.
"Die Kombination aus gefährlicher Hitze und schlechter Luft stellt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der New Yorker dar", erklärte Bürgermeister Zohran Mamdani, weitreichende Maßnahmen wurden daher ergriffen. So waren in den letzten Tagen hunderte Kühlungszentren in den fünf Bezirken geöffnet, kostenlose Masken bei unzähligen öffentlichen Einrichtungen verfügbar.
Allein in der kanadischen Provinz Ontario sind derzeit fast 200 aktive Brände registriert, der Rauch zog in den letzten Tagen immer weiter Richtung Süden. In mehreren US-Bundesstaaten gelten daher Luftqualitätswarnungen, auf den Sport hatte dies bereits Einfluss. So fiel in Chicago kurzfristig das Wiedersehen von Thomas Müller und Robert Lewandowski aus, die Begegnung ihrer MLS-Klubs Vancouver Whitecaps und Chicago Fire wurde aufgrund kurzfristig abgesagt.
Erlösung könnte allerdings am späten Samstagnachmittag kommen. Wie "The Athletic" berichtete, soll dann einsetzender Regen für Abkühlung sorgen und dabei auch den Rauch zumindest in Teilen vertreiben.
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