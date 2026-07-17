WM 2026: Ausnahmezustand in New York - Ist das WM-Finale bedroht?

ran Fußball WM 2026: Final-Schiri zu Tränen gerührt Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Gefährliche Hitze und schlechte Luft: New York City befindet sich im Ausnahmezustand. Rauch verursacht von kanadischen Waldbränden hängt schwer über der Metropole und könnte auch das WM-Finale beeinträchtigen.

Die berühmte Skyline Manhattans war in orangefarbene Rauchschwaden gehüllt, die zahlreichen Waldbrände in Kanada setzten auch New York trotz mehrerer tausend Kilometer Entfernung heftig zu. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten WM-Finale (So., 21 Uhr im Livestream und Liveticker) vor ihren Toren befindet sich die Millionenstadt im wetterbedingten Ausnahmezustand. Spanien vs. Argentinien - alle Fakten und die wichtigsten Updates zum Finale im News-Ticker Die Organisatoren der Fußball-WM werden die Rauchschwaden über großen Teilen der USA bis zum Finale am Sonntag "genau beobachten." Das sagte Andrew Giuliani, Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, bei einem Pressebriefing am Freitag. "Es gab dazu bereits Gespräche, und ein Vertreter des nationalen Wetterdienstes ist direkt in der FIFA-Zentrale vor Ort, sodass wir die Lage genau im Blick haben", sagte Giuliani.

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