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WM 2026: Mexiko vs. England live im TV, Livestream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:09 Min
Ein absolute Highlight-Duell im Achtelfinale der FIFA WM 2026 steht fest: Mitausrichter Mexiko trifft im geschichtsträchtigen Aztekenstadion auf England. Hier erfährst du alles zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Stream sowie der Ausgangslage.
Nach dem überstandenen Sechzehntelfinale kommt es am Montag, den 6. Juli 2026, zu einem echten Top-Spiel.
Die mexikanische Nationalmannschaft genießt im heimischen Hexenkessel den absoluten Heimvorteil, während England nach einem dramatischen Weiterkommen den Traum vom Titel am Leben erhalten will.
Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Mexiko vs. England?
Anstoß: Montag, 06.07.2026, 02:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 18:00 Uhr
Spielort: Estadio Azteca, Mexiko Stadt (Mexiko)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Mexiko vs. England
Das Achtelfinal-Kracher am Sonntagabend wird nicht im Free-TV übertragen. Das Achtelfinale zwischen Mexiko und England ist exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen.
WM 2026: Mexiko vs. England - Liveticker
Verfolge das packende WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England in unserem kostenlosen ran-Liveticker! Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen direkt aus dem Estadio Azteca.
Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Mexiko vs. England
Mexiko
Mexiko marschierte makellos durch die Vorrunde. Mit drei Siegen aus drei Spielen (3-0-0), einem Torverhältnis von 6:0 und der perfekten Ausbeute von 9 Punkten sicherten sie sich souverän den Gruppensieg vor Südafrika, Südkorea und Tschechien.
Im ersten K.-o.-Spiel trafen die Mexikaner im heimischen Aztekenstadion auf Ecuador. Mit einem souveränen 2:0-Erfolg durch die frühen Tore von Julián Quiñones (22.) und Raúl Jiménez (31.) untermauerten sie ihre starke Form und blieben im gesamten Turnierverlauf weiterhin ohne ein einziges Gegentor.
England
England holte sich den Gruppensieg mit 7 Punkten (2-1-0) und einem Torverhältnis von 6:2. Nach einem wilden 4:2-Auftakt gegen Kroatien folgte ein mageres 0:0-Unentschieden gegen Ghana, ehe das Weiterkommen durch ein kontrolliertes 2:0 gegen Panama perfekt gemacht wurde.
Gegen die DR Kongo stand das Team in Atlanta bereits kurz vor dem sensationellen K.o. Mit einem späten Doppelpack (75. und 86. Minute) drehte Harry Kane das Spiel im Alleingang zum dramatischen 2:1-Sieg.
Mexiko vs. England: Wer ist Favorit?
Die Mexikaner surfen bei dieser Heim-WM auf einer Euphoriewelle. In der Gruppenphase und der ersten K.-o.-Runde (unter anderem mit einem souveränen 2:0 gegen Ecuador) blieb "El Tri" auf heimischem Boden komplett ohne Gegentor. Historisch gesehen erreichte Mexiko immer das Viertelfinale, wenn sie die WM selbst ausrichteten (1970 und 1986). Ob das auch bei der WM 2026 klappt?
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