Bundesliga
FC Bayern München: Nathaniel Brown wechselt zum FCB - Vertrag bis 2031
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Team - Rüdiger feiert Brown: „Auf dem Platz wird er zum Monster“
Videoclip • 01:23 Min
Der FC Bayern macht den zweiten hochkarätigen Transfer binnen weniger Tage perfekt. Von Eintracht Frankfurt wechselt Linksverteidiger Nathaniel Brown nach München.
Mit einem Lächeln setzte Nathaniel Brown die Unterschrift unter seinen langfristigen Vertrag beim FC Bayern: Der Transfer des 23 Jahre alten Nationalspielers nach München, über den seit Wochen spekuliert worden war, ist seit Freitag endgültig perfekt.
Der Rekordmeister zahlt für den Außenverteidiger bis zu 55 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt. Brown bindet sich für fünf Jahre bis 2031 an die Bayern und ist nach WM-Star Ismael Saibari der zweite Münchner Großeinkauf in diesem Sommer.
Brown, der trotz des deutschen WM-Desasters einer der wenigen Gewinner im DFB-Team gewesen war, habe "eine rasante Entwicklung genommen. Er besitzt trotzdem noch viel Potenzial, ihm gehört die Zukunft", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Der Defensivspieler habe bei der WM "Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben".
Der Transfer, ergänzte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, unterstreiche den Anspruch der Münchner, "junge deutsche Top-Spieler frühzeitig an den FC Bayern zu binden. Das war schon immer Teil unserer DNA und soll auch in Zukunft so bleiben."
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Nathaniel Brown: So erklärt er den Wechsel zum FC Bayern
Für Brown, den die Eintracht 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet hatte, erfüllt sich ein Traum.
"Die Chance, für diesen Klub zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht", betonte der gebürtige Amberger.
Er habe "immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen".
Ein entscheidender Faktor für seinen Wechsel sei Trainer Vincent Kompany gewesen, führte Brown weiter aus: Vor allem der Coach habe ihm "gezeigt, wie er mich und meine Entwicklung sieht und mich absolut überzeugt".
Vor Brown hatte bereits Saibari (25) unterschrieben. Den WM-Star aus Marokko ließen sich die Bayern rund 50 Millionen Euro kosten. Der Angreifer von der PSV Eindhoven wurde ebenfalls bis 2031 gebunden.
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