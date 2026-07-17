Fußball
WM 2026 - Nach bitterem Halbfinal-Aus: Real-Star Jude Bellingham schlägt den Argentinier Valentin Barco
Aktualisiert:von SID
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Argentinien ist im WM-Finale
Videoclip • 59 Sek • Ab 12
Nach der bitteren Niederlage der Engländer im Halbfinale gegen Argentinien lässt sich Superstar Jude Bellingham zu einer Tätlichkeit hinreißen. Sein Opfer revanchiert sich.
Englands Mittelfeldstar Jude Bellingham hat nach dem Halbfinal-Aus bei der WM kurzzeitig die Beherrschung verloren und mit einer Unsportlichkeit für Aufsehen gesorgt. Bellingham schlug dem argentinischen Ersatzspieler Valentín Barco mit der rechten Hand leicht auf den Hinterkopf, als dieser gerade auf dem Rasen von Atlanta den Finaleinzug mit seinen Teamkollegen feierte.
Ein Video der Szene verbreitete sich in den Sozialen Netzwerken. Barco revanchierte sich mit einem Schubser, wenig später wurden die beiden Profis von Mitspielern getrennt.
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Jude Bellingham: "Ist wirklich niederschmetternd"
Möglicher Hintergrund der Aktion: Barco hatte nach dem Ausgleich von Enzo Fernández (85.) provozierend vor den englischen Spielern gefeiert. Der Titelverteidiger drehte das Spiel schließlich in der Schlussphase und gewann mit 2:1. Ob Bellingham (23) ein Nachspiel droht, ist offen. Für die "Three Lions" steht am Samstag (ab 23 Uhr im Liveticker) noch das Spiel um Platz drei gegen Frankreich an.
Bellingham, der bei der WM bisher sechs Treffer erzielt hat, äußerte sich im Nachgang des Spiels nicht zu der Aktion - dafür aber ausführlich über seine Enttäuschung. "Das ist niederschmetternd. Ich wollte Teil des englischen Kaders sein, der es endlich geschafft hat, der es endlich über die Ziellinie gebracht hat", sagte der Profi von Real Madrid: "Hier zu stehen und den Fans dieselben Dinge zu sagen, die sie wahrscheinlich schon seit Jahren und Jahren hören, das ist wirklich niederschmetternd."
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