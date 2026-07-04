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Beginn der K.o.-Phase

WM 2026: Wer steht im Achtelfinale? Alle Partien des Sechzehntelfinals im Überblick

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Visa-Drama! Senegals Fotograf knipst den TV

Videoclip • 01:02 Min

Alle Sechzehntelfinal-Partien der ersten XXL-WM sind gespielt. ran gibt einen Überblick, wie es gelaufen ist.

Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kommt in die heiße Phase. Alle Sechzehntelfinalpartien sind gespielt.

Dabei kam es zu einigen spannenden Duellen. Die DFB-Elf spielte am Montag in Boston gegen Paraguay - und schied bekanntlich sang- und klanglos aus. Titelverteidiger Argentinien hatte gegen die Sensationsmannschaft von Kap Verde mehr Mühe als erwartet, das Wunder aber blieb aus.

Für unsere Nachbarn aus Österreich war im Duell gegen den amtierenden Europameister Spanien nichts zu holen. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick:

Sonntag, 28.06.2026

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Montag, 29.06.2026

  • 19 Uhr: Brasilien vs. Japan in Houston 2:1

  • 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay in Boston 3:4 i. E.

Aktuelle Livestreams auf Joyn:

Dienstag, 30.06.2026

Mittwoch, 01.07.2026

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Donnerstag, 02.07.2026

Freitag, 03.07.2026

  • 1 Uhr: Portugal vs. Kroatien in Toronto 2:1

  • 5 Uhr: Schweiz vs. Algerien in Vancouver 2:0

  • 20 Uhr: Australien vs. Ägypten in Dallas 2:4 i. E.

Samstag, 04.07.2026

  • 0 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde in Miami 3:2 n. V.

  • 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana in Kansas City 1:0

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