Beginn der K.o.-Phase
WM 2026: Wer steht im Achtelfinale? Alle Partien des Sechzehntelfinals im Überblick
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Visa-Drama! Senegals Fotograf knipst den TV
Videoclip • 01:02 Min
Alle Sechzehntelfinal-Partien der ersten XXL-WM sind gespielt. ran gibt einen Überblick, wie es gelaufen ist.
Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kommt in die heiße Phase. Alle Sechzehntelfinalpartien sind gespielt.
Dabei kam es zu einigen spannenden Duellen. Die DFB-Elf spielte am Montag in Boston gegen Paraguay - und schied bekanntlich sang- und klanglos aus. Titelverteidiger Argentinien hatte gegen die Sensationsmannschaft von Kap Verde mehr Mühe als erwartet, das Wunder aber blieb aus.
Für unsere Nachbarn aus Österreich war im Duell gegen den amtierenden Europameister Spanien nichts zu holen. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick:
Sonntag, 28.06.2026
21 Uhr: Südafrika vs. Kanada in Los Angeles 0:1
Montag, 29.06.2026
19 Uhr: Brasilien vs. Japan in Houston 2:1
22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay in Boston 3:4 i. E.
Aktuelle Livestreams auf Joyn:
Dienstag, 30.06.2026
3 Uhr: Niederlande vs. Marokko in Monterrey 2:3 i. E.
19 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen in Dallas 1:2
23 Uhr: Frankreich vs. Schweden in East Rutherford 3:0
Mittwoch, 01.07.2026
3 Uhr: Mexiko vs. Ecuador in Mexiko-Stadt 2:0
22 Uhr: Belgien vs. Senegal in Seattle 3:2
Donnerstag, 02.07.2026
2 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina in San Francisco 2:0
21 Uhr: Spanien vs. Österreich in Los Angeles 3:0
Freitag, 03.07.2026
Samstag, 04.07.2026
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