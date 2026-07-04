Alle Sechzehntelfinal-Partien der ersten XXL-WM sind gespielt. ran gibt einen Überblick, wie es gelaufen ist.

Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kommt in die heiße Phase. Alle Sechzehntelfinalpartien sind gespielt.

Dabei kam es zu einigen spannenden Duellen. Die DFB-Elf spielte am Montag in Boston gegen Paraguay - und schied bekanntlich sang- und klanglos aus. Titelverteidiger Argentinien hatte gegen die Sensationsmannschaft von Kap Verde mehr Mühe als erwartet, das Wunder aber blieb aus.

Für unsere Nachbarn aus Österreich war im Duell gegen den amtierenden Europameister Spanien nichts zu holen. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick: