WM 2026: Neuer fehlt weiter im Mannschaftstraining - Einsatz im finalen Test fraglich

Manuel Neuer trainiert noch immer nicht wieder mit den DFB-Teamkollegen. Damit wird sein Comeback im finalen WM-Test gegen die USA immer unwahrscheinlicher.

Der Einstieg von Torhüter Manuel Neuer ins Teamtraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verzögert sich weiter. Der 40 Jahre alte Rückkehrer nahm auch an der geheimen Einheit am Donnerstag in Chicago nach seiner Wadenverletzung nicht teil und befindet sich nach DFB-Angaben weiter "individuell im Belastungsaufbau".

Die Zeit bis zur WM-Generalprobe am Samstag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) gegen Co-Gastgeber USA wird somit äußerst knapp. Das Abschlusstraining findet am Freitag (18 Uhr MESZ) im Soldier Field statt. Damit könnte wie schon am vergangenen Sonntag gegen Finnland (4:0) erneut Oliver Baumann das DFB-Tor hüten.

Weitere Personalsorgen plagen Julian Nagelsmann nicht. Der Bundestrainer konnte am Donnerstag auf dem Gelände von MLS-Klub Chicago Fire mit 25 Spielern seines WM-Kaders und Ersatztorhüter Jonas Urbig trainieren.