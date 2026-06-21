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WM 2026 - Power Ranking der Stürmer: Deniz Undav vor Lionel Messi
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Undav nach Gala - Startelf jetzt Pflicht?
Videoclip • 02:35 Min
Mit fünf Scorerpunkten ist Deniz Undav Top-Scorer der WM, trotz nur 56 Minuten Einsatzzeit. Auch die FIFA hat ihn in ihrem eigenen Power Ranking vorne.
Super-Joker, Matchwinner, Turnier-Topscorer - Deniz Undav ist bisher einer der hervorstechenden Akteure der Fußball-Weltmeisterschaft.
Geht es nach dem neuen "FIFA Power Ranking" des Weltverbandes, ist der 29-Jährige gar der bislang beste Angreifer des Turniers - und verweist keinen Geringeren als Weltstar Lionel Messi auf Platz zwei.
Das neue Ranking-System, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen der Profis bewerten soll, zeigt für Undav nach zwei erfolgreichen Partien gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) den Bestwert von 9,22 an.
Messi, der beim Auftakt Argentiniens mit drei Toren überragt hatte, steht nach erst einer absolvierten Partie bei 7,75. Es folgen Neuseelands Elijah Just (7,46), der niederländische Shootingstar Crysencio Summerville (7,34) und Brasiliens Ausnahmekönner Vinicius Junior (7,32).
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WM 2026: Superjoker Deniz Undav Garant für DFB-Tore
Undav, der gegen die Elfenbeinküste nach seiner Einwechslung in der 60. Spielminute doppelt traf (68., 90.+4), führt die Scorerwertung mit drei Toren und zwei Assists an. Einige Teams, darunter Messis Argentinien, haben aber erst eine Partie absolviert.
Im Power Ranking der FIFA erhalten die Feldspieler in den drei Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10. In den Kategorien Kreativität und Defensive liegen Irans Ramin Rezaeian bzw. Kanadas Derek Cornelius ganz vorne. Die Rangliste wird nach jedem Spiel aktualisiert.
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