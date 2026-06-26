WM
WM 2026 - Rückversetzung von Joshua Kimmich im DFB-Team? Julian Nagelsmann schließt nichts aus
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team - Neuer weist jede Schuld zurück: "Auf keinen Fall"
Videoclip • 01:26 Min
Nachdem gerade Aleksandar Pavlovic gegen Ecuador erhebliche Probleme hatte, wird eine Rückkehr von Joshua Kimmich ins Zentrum gefordert. Julian Nagelsmann schließt das nicht kategorisch aus.
Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic wackelten im Maschinenraum der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador bedenklich, doch eine Rückversetzung von Joshua Kimmich in die Zentrale ist derzeit kein Thema.
"Ich finde, dass es Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic im Zentrum gut machen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der ersten WM-Niederlage und hob Kimmichs Qualitäten als Rechtsverteidiger hervor: "Bei der EM war er ein top Rechtsverteidiger mit den mit Abstand besten Werten."
Obwohl der Münchner Pavlovic gegen Ecuador (1:2) und zuvor gegen die Elfenbeinküste (2:1) große Probleme hatte, will Nagelsmann weder auf ihn noch auf Nmecha "verzichten". Nach zwei starken Spielen war allerdings auch Nmecha gegen Ecuador nicht auf der Höhe und leistete sich vor dem Ausgleichstreffer einen Ballverlust.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 01:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream
145 MinBald verfügbar
Heute, 01:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream
145 Min
DFB-Team: Kimmich wieder im Zentrum? "Nichts ausschließen"
Kapitän Kimmich bildet beim FC Bayern gemeinsam mit Pavlovic ein Mittelfeld-Duo. In der DFB-Auswahl soll er aber auch im Sechzehntelfinale am Montag hinten rechts auflaufen.
"Im Fußball sollte man nichts ausschließen, es ist aber nicht geplant", antwortete Nagelsmann auf die Frage nach einer Rückversetzung.
Lothar Matthäus würde Kimmich aber wieder gerne im Mittelfeld sehen. "Ich sehe Joshua nicht auf dem Platz, wie ich ihn seit Jahren kenne. Er bemüht sich, aber er ist nicht da, wo er sein soll", sagte der Rekordnationalspieler gegenüber der Bild-Zeitung. Kimmich fehle "in einer Position, wo er mehr Einfluss hat". In München verkörpere Kimmich hingegen "absolute Weltklasse".