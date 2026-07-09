WM 2026: Schiri-Nachteil für Frankreich? "Unser Gegner ist nicht der Schiedsrichter"

:newstime Rassismus gegen Mbappé: Frankreich will Senatorin verklagen Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Frankreich trifft am Donnerstag im WM-Viertelfinale auf Marokko. Die Partie wird ausgerechnet von einem argentinischen Schiedsrichter-Team geleitet. Im Lager von Didier Deschamps gibt man sich vor dem Duell demonstrativ gelassen.

Vor dem WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko sorgt eine Personalie abseits des Rasens für Gesprächsstoff: Die FIFA hat für die Partie ein komplett argentinisches Schiedsrichter-Team angesetzt. Hauptschiedsrichter Facundo Tello wird von seinen Landsleuten Juan Pablo Belatti und Gabriel Chade als Assistenten unterstützt, auch der vierte Offizielle Dario Herrera sowie der Assistenten-Ersatz Cristian Navarro stammen aus Argentinien. Gerade in französischen Medien wurde die Ansetzung deshalb mit einigem Erstaunen aufgenommen.

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