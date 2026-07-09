Fußball WM
ARD-Moderatorin Lea Wagner: Ihr berühmter Vater – und die besondere Verbindung zu Jürgen Klopp
Aktualisiert:von Julian Bachmann
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ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner privat
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Lea Wagner ist ein bekanntes Gesicht bei der WM 2026 im ARD-Sportstudio. Zudem steht die 31-Jährige in enger Bindung zu zwei absoluten Fußball-Legenden.
Dass Sport im Leben von Lea Wagner eine große Rolle spielen wird, sollte keinen wundern. Denn insbesondere Fußball begleitet sie schon mehr oder minder ihr ganzes Leben.
Lea Wagner: Ex-Fußballprofi und Trainer als Vater
David Wagner feierte Erfolge sowohl als Spieler auf dem Feld als auch als Trainer neben dem Platz. Mit dem FC Schalke 04 gewann Wagner 1997 als Spieler den UEFA-Cup.
Als Trainer feierte er 2012 mit Borussia Dortmund II den Aufstieg in die 3. Liga. 2017 gelang ihm mit Huddersfield Town der Aufstieg in die Premier League. Auch in der Königsklasse war der 54-Jährige vertreten. Mit den BSC Young Boys zog er in die Gruppenphase der UEFA Champions League 2021 ein.
In der Saison 2019/20 übernahm Wagner den FC Schalke 04 als Trainer. Eine Zeit, die von vielen Tiefpunkten geprägt war. Unter ihm spielte Schalke 04 zunächst zwar eine starke Hinrunde, konnte anschließend jedoch saisonübergreifend 18 Bundesligaspiele in Serie nicht gewinnen.
Ein neuer Negativrekord in der Geschichte des Vereins. Zum Auftakt der Saison 2020/21 wurde er schließlich nach der 1:3-Niederlage gegen Bremen freigestellt. Seit dem 1. Juli 2025 ist Wagner als Nachwuchsleiter bei RB Leipzig aktiv.
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Familie Wagner: Viele Umzüge in der Kindheit
Tochter eines Fußballprofis und Trainers zu sein, ist nicht immer ganz einfach. Insbesondere nicht, wenn die Karriere wie im Fall David Wagner von vielen verschiedenen Stationen geprägt ist.
1994 wurde Lea in Wiesbaden geboren. Ihre ganze Kindheit verbrachte sie dort allerdings nicht. Durch die vielen Stationen zog die Familie mehrfach um. Eine Zeit, die die Moderation prägte. Im Interview mit der "WAZ" erinnert sie sich sogar eine bestimmtes Szenario zurück.
Ich glaube, als wir in Gütersloh gewohnt haben und umziehen mussten, habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht einfach mehr Tore schießen könne, damit wir weiter dort wohnen bleiben.
Lea verrät zudem, dass es in der Pubertät eine Zeit gab, in der sie sich nur wenig für Fußball interessiert habe. Dass dies allerdings nicht lange anhielt, ist nicht zu übersehen. Nicht nur damals, auch heute steht sie mit ihrem Vater in engem Kontakt. Das Thema wie so oft: Fußball.
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ARD-Moderatorin Wagner profitiert von Papas Expertise
Inzwischen ist Lea schon lange selbst Expertin. Dennoch kann sie immer noch von den Erfahrungen ihres Vaters profitieren. Insbesondere während der Vorbereitung auf Spiele oder Interviews fragt sie ihren Vater oftmals nach Rat.
Fußball ist auch weiterhin ein großes Thema bei uns, und ich frage ihn bei meiner Vorbereitung, insbesondere wenn er mit einem Spieler schon einmal zu tun hatte.
ARD-Moderatorin schwanger: Ist Lea Wagner verheiratet?
Das dürfte auch aktuell bei der Übertragung der WM passieren. Dort analysiert sie oft gemeinsam mit dem ehemaligen Nationalspieler Robin Gosens die WM-Spiele im Ersten.
Dem Zuschauer dürfte zudem auffallen, dass die 31-Jährige hochschwanger ist. Im Sommer erwartet sie ihr erstes Kind. Der Vater des Kindes ist ihr langjähriger Partner, den sie 2025 geheiratet hat. Ihre Beziehung hält die Sportmoderatorin aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus.
Lea Wagners Verbindung zu Jürgen Klopp
Vater Wagner steht in engem Kontakt zu Jürgen Klopp. Beide lernten sich als Spieler bei Mainz 05 kennen und blieben seitdem eng befreundet. So eng, dass Wagner sogar Trauzeuge bei Klopps Hochzeit war.
Zudem ist Klopp Patenonkel von Lea Wagners Schwester Lynn.
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