WM 2026: Auf dieses Preisgeld darf sich der Weltmeister freuen - so hoch wie nie

ran Fußball WM 2026 - "Lächerlich": Fans wittern Messi-Bonus der FIFA Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

So voll wie dieses Jahr war der Geldtopf noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Den Titelträger 2026 erwartet ein wahrer Geldregen.

Die WM 2026 bricht mehrere Rekorde. Es gibt so viele Spiele und Mannschaften wie noch nie. Doch auch die finanzielle Beteiligung des FIFA-Rats fällt höher aus als je zuvor. So hat die FIFA eine Rekordbeteiligung von 727 Millionen US-Dollar am Turnier bewilligt.

Nächste Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 12:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 6. Etappe Verfügbar auf Joyn 330 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 12:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 6. Etappe Verfügbar auf Joyn 330 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 70 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 70 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Mehr als zehn Millionen US-Dollar für jeden WM-Teilnehmer Der größte Teil der insgesamt 655 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber der vorigen Weltmeisterschaft entspricht, wird als Preisgeld an die 48 teilnehmenden Teams ausgeschüttet. Die Verteilung erfolgt abhängig von der erreichten Platzierung: Weltmeister: 50 Millionen US-Dollar

2. Platz: 33 Millionen US-Dollar

3. Platz: 29 Millionen US-Dollar

4. Platz: 27 Millionen US-Dollar

5.–8. Platz (Viertelfinalisten): 19 Millionen US-Dollar

9.–16. Platz (Achtelfinalisten): 15 Millionen US-Dollar

17.–32. Platz (Sechzehntelfinalisten): 11 Millionen US-Dollar

33.–48. Platz: 9 Millionen US-Dollar Darüber hinaus erhält jede qualifizierte Mannschaft eine Unterstützung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar zur Deckung der Vorbereitungskosten. Damit erhalten alle teilnehmenden Mitgliedsverbände für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine garantierte Mindestsumme von 10,5 Millionen US-Dollar. Auch interessant: WM 2026: Wird Michael Olises gelbe Karte aufgehoben? FIFA-Urteil gefallen

So viel verdienten die bisherigen Weltmeister Durch die Menge an Mannschaften und Spielen verbucht die FIFA höhere Werbeeinnahmen, Sponsorengelder und Ticketverkäufe als je zuvor. Bei früheren Weltmeisterschaften war damit viel weniger Geld im Umlauf, was sich auch in den Preisgeldern widergespiegelt hat. Brasilien durfte sich 2002 über ein Preisgeld von 8,3 Millionen US-Dollar freuen. Die Südamerikaner kassierten damit weniger als jede einzelne Mannschaft des aktuellen Turniers. Im Jahr 2006 erhielt Gewinner Italien 19,9 Millionen US-Dollar. Damit sind die Südeuropäer in etwa gleichzusetzen mit den Viertelfinal-Teilnehmern der WM 2026. "Verdammte Waffelbäcker!" Ex-NFL-Star wütet nach US-WM-Aus betrunken auf X 30 Millionen Dollar warteten auf Spanien beim WM-Sieg 2010. Die deutsche Nationalmannschaft erhielt im Jahr 2014 noch einmal fünf Millionen mehr (35 Millionen US-Dollar). Der WM-Sieg 2018 bescherte den Franzosen Einnahmen von 38 Millionen US-Dollar. Argentinien verdiente sich 42 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Auf den diesjährigen Sieger wartet nun ein Preisgeld von 50 Millionen US-Dollar. Auch interessant: Mit Messi und Haaland! Die Top-Elf des Achtelfinals

- Anzeige -