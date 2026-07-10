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WM 2026: Spanien vs. Belgien - das Viertelfinale heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von SID/ran.de
ran Fußball
WM 2026: Nach Sieg gegen die USA verspotten Belgier Donald Trump mit Tanzeinlage
Videoclip • 01:05 Min
Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Spanien auf Belgien. ran liefert alle Informationen zum Spiel.
Das Viertelfinal-Kracher-Duell lautet Spanien gegen Belgien oder auch: Lamine Yamal gegen Romelu Lukaku.
WM 2026: Spanien vs. Belgien - das Viertelfinale am 10. Juli ab 21:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Spaniens Youngster war beim knappen 1:0 gegen Portugal der entscheidende Motor im Offensivspiel, während Belgiens Sturm-Kante Lukaku den Schlusspunkt beim souveränen
4:1-Erfolg gegen die USA beisteuerte. Wer setzt sich im direkten Duell durch?
ran liefert alle Fakten und Infos zur Übertragung.
Spanien vs. Belgien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 10. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: SoFi Stadium, Los Angeles (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale
Spanien - Belgien live im TV und Stream
Wer auf eine Übertragung von Norwegen gegen England im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht: Das Viertelfinal-Kracherduell im Free-TV im ZDF. Zudem kann Spanien gegen Belgien auch im kostenlosen Joyn-Stream verfolgt werden.
Mit einem kostenpflichtigen Abonnement der Telekom-Plattform MagentaTV können Fans das K.-o.-Spiel am Samstag auc live im Pay-TV schauen.
WM 2026: Spanien vs. Belgien im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Spanien vs. Belgien gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
Kommende Livestreams auf Joyn
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