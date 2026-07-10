WM 2026: Nach Sieg gegen die USA verspotten Belgier Donald Trump mit Tanzeinlage

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Spanien auf Belgien. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Das Viertelfinal-Kracher-Duell lautet Spanien gegen Belgien oder auch: Lamine Yamal gegen Romelu Lukaku.

Spaniens Youngster war beim knappen 1:0 gegen Portugal der entscheidende Motor im Offensivspiel, während Belgiens Sturm-Kante Lukaku den Schlusspunkt beim souveränen

4:1-Erfolg gegen die USA beisteuerte. Wer setzt sich im direkten Duell durch?

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