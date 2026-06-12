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WM 2026 - Südkorea dreht in spektakulärer zweiten Halbzeit Spiel gegen Tschechien
Veröffentlicht:von SID
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Spielstarke Südkoreaner sind dank großer Moral perfekt in die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Der zweimalige Asienmeister um Kapitän Heung-Min Son besiegte Tschechien im mexikanischen Guadalajara hochverdient mit 2:1 (0:0) und machte bereits einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Für die Tschechen ist es bei der Rückkehr auf die WM-Bühne nach 20 Jahren Abstinenz ein Fehlstart.
Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit nimmt die zweite WM-Partie zwischen Südkorea und Tschechien richtig Fahrt auf – mit dem besseren Ende für die Asiaten, die die Begegnung drehen und mit 2:1 gewinnen.
Hauptverantwortlich dafür waren In-Beom Hwang (67.) und Hyeon-Gyu Oh (80.), die die Partie zugunsten der Südkoreaner entschieden, nachdem Ladislav Krejci (59.) die ansonsten harmlosen Tschechen per Kopf in Führung gebracht hatte.
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Südkorea hinter Mexiko auf Platz zwei
In der Gruppe A übernahm Südkorea damit den zweiten Tabellenplatz. Zum WM-Auftakt hatten die Mexikaner in einem stimmungsvollen Eröffnungsspiel im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen.
Tschechien trifft am kommenden Donnerstag in Atlanta auf die angezählten Südafrikaner, Südkorea muss erneut in Guadalajara gegen Co-Gastgeber Mexiko ran.
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Südkorea gewinnt verdient
Die Tschechen hatten sich erst im März über die Playoffs für ihre erste WM seit 20 Jahren qualifiziert, Trainer Miroslav Koubek (74) stabilisierte das Team seit seinem Amtsantritt im Dezember 2025 merklich. Gegen die bissigen Südkoreaner standen die Tschechen aber von Beginn an unter Druck, Bayer Leverkusens Torjäger Patrik Schick bekam kaum Bindung zum Spiel.
Südkorea war das aktivere Team und kam zu deutlich mehr Chancen: Der frühere Bundesligaprofi Son wurde im letzten Moment geblockt (12.), wenig später probierte es Kang-In Lee von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit einem Distanzschuss (14.). In der Folge verflachte die Partie. Tschechien fehlten die Ideen, Südkorea die Kaltschnäuzigkeit. Son schoss aus guter Position links vorbei (39.).
Nach dem Seitenwechsel blieb der zweimalige Asienmeister das klar bessere Team, Jae-Sung Lee verpasste bei einem Abpraller das (49.) das 1:0. Auf der Gegenseite traf Krejci nach einem Einwurf aus dem Nichts. Doch die Südkoreaner schlugen verdient zurück.
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