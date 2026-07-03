WM 2026: Trauriger Abschied von Luka Modric und kroatischer VAR-Ärger

Kroatien ist im Sechzehntelfinale der WM ausgeschieden. Die Kroaten haderten vor allem mit dem Schiedsrichter und den dazugehörigen Assistenten.

Luka Modric ließ sich nach seinem bitteren Abschied von der WM-Bühne von Cristiano Ronaldo den Kopf tätscheln, dann lagen sich die langjährigen Vereinskollegen kurz in den Armen.

Ob die 1:2 (0:0)-Pleite gegen Portugal nur der letzte Auftritt des kroatischen Kapitäns bei Weltmeisterschaften oder gar in seiner Karriere war, blieb zunächst offen. "Er ist eine Fußball-Legende", schwärmte Ronaldo: "Ich hoffe, dass er weiterspielt."

Der Hochgelobte selbst sagte nur, dass es "nicht der richtige Zeitpunkt" sei, um über seine Zukunft zu reden. Viel mehr Lust hatte er wie die meisten Kroaten, über seine Wut auf den norwegischen Referee Espen Eskas sowie den niederländischen VAR Dennis Higler zu sprechen.

Der Schiedsrichter sei "nicht in Bestform" gewesen, monierte der 40-Jährige mehr als anderthalb Stunden nach Abpfiff. Er sei "noch ganz aufgebracht" und wolle lieber "nichts Falsches sagen".