K.o.-Phase
WM 2026: Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Alle Achtelfinal-Partien im Überblick
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit"
Videoclip • 05:10 Min
Bei der ersten XXL-WM ist das Achtelfinale bereits die zweite Runde der K.o.-Phase. Wer zieht ins Viertelfinale ein und wer muss nach Hause fahren? ran gibt einen Überblick.
Deutschland ist schon zu Hause. Doch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Die Achtelfinals stehen auf dem Programm.
Und obwohl es noch relativ früh im Turnier ist, gibt's das ein oder andere Schmankerl. Gastgeber Mexiko fordert England heraus. Und Superstar Cristiano Ronaldo will mit seinen Portugiesen den amtierenden Europameister Spanien aus dem Wettbewerb schießen.
Nach dem Wackelauftritt von Titelverteidiger Argentinien gegen Kap Verde warten auf WM-Rekordtorschütze Lionel Messi und sein Team die starken Ägypter. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick:
Samstag, 04.07.2026
19 Uhr: Kanada vs. Marokko in Houston (im kostenlosen Livestream auf Joyn)
23 Uhr: Paraguay vs. Frankreich in Philadelphia (im ran-Liveticker)
Sonntag, 05.07.2026
22 Uhr: Brasilien vs. Norwegen in New York (im ran-Liveticker)
Aktuelle Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Fidschi - Wales im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Fidschi - Wales im Livestream
140 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Motorsport
GT4: Norisring, Rennen 1 im Livestream
85 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Motorsport
GT4: Norisring, Rennen 1 im Livestream
85 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Fidschi - Wales im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Fidschi - Wales im Livestream
140 Min
- Bald verfügbar
Heute, 16:15 Uhr • Radsport
Tour de France im Livestream: 1. Etappe
180 MinBald verfügbar
Heute, 16:15 Uhr • Radsport
Tour de France im Livestream: 1. Etappe
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 16:30 Uhr • Motorsport
BMW M2 Cup: Norisring, Rennen 1 im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 16:30 Uhr • Motorsport
BMW M2 Cup: Norisring, Rennen 1 im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Heute, 17:20 Uhr • Rugby
Nations Championship: Südafrika - England im Livestream
150 MinBald verfügbar
Heute, 17:20 Uhr • Rugby
Nations Championship: Südafrika - England im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kanada - Marokko im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kanada - Marokko im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Argentinien - Schottland im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Argentinien - Schottland im Livestream
140 Min
Montag, 06.07.2026
2 Uhr: Mexiko vs. England in Mexico City (im ran-Liveticker)
21 Uhr: Portugal vs. Spanien in Dallas (im kostenlosen Livestream auf Joyn)
Dienstag, 07.07.2026
Mehr News zur Fußball-WM
WM
WM 2026 - Mit Cucurella! Die Top-Elf des Sechzehntelfinals
WM
Eigenwerbung live im TV: Wann kommt das "Ja" von Jürgen Klopp?
WM
Nach Nagelsmann: Nächster DFB-Funktionär denkt wohl an Rücktritt
WM
WM 2026: Paraguay vs. Frankreich heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
WM
WM 2026: Kanada vs. Marokko heute live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker
WM
Real-Star fehlt Frankreich im Achtelfinale