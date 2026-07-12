Conor-McGregor-Comeback endet schnell: UFC-Superstar unterliegt in erster Runde

:newstime Wegen UFC-Event? Trump verpasst wohl WM-Auftakt Videoclip • 55 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Conor McGregors Comeback nach fünf Jahren Pause im Oktagon endet schnell. Bei UFC 329 unterliegt der frühere Doppel-Champion in Las Vegas Max Holloway nach technischem K.o. in der ersten Runde.

So hat sich Conor McGregor sein Comeback sicherlich nicht vorgestellt: Nach fünf Jahren Pause muss sich der wohl bekannteste MMA-Kämpfer der Welt bereits in der ersten Runde gegen Max Holloway geschlagen geben. Im Hauptkampf von UFC 329 gewann Holloway nach technischem K.o. McGregor verletzte sich wohl bereits in den ersten Sekunden des Kampfs am Bein. Bei einem Jump-Kick landete der UFC-Superstar so unglücklich, sodass das Duell gegen Holloway schnell entschieden war. McGregor versuchte zwar weiterzumachen, nach 69 Sekunden wurde der Kampf aber zu Gunsten von Holloway gewertet.

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Conor McGregor: "Befinde mich an einem dunklen Punkt" Der UFC-Superstar wurde nach dem Kampf dabei gesichtet, wie er sich ohne Umwege ins Krankenhaus begab. Wenige Stunden nach dem Kampf meldete er sich auf "X" mit einem erste Statement. "Meine Sicherung ist durchgebrannt. Komplett kaputt. Ich bin ohne Verletzung in den Kampf gegangen. Während des gesamten Trainingslagers und auch noch hinter den Kulissen vor dem Kampf habe ich Kicks geschlagen, den Fuß aufgesetzt und bin gesprungen. Das kam völlig aus dem Nichts. Ich befinde mich gerade an einem sehr dunklen Punkt. Ich kann es nur als die Hölle beschreiben."

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Conor McGregor: Letzter Kampf vor fünf Jahren Conor McGregor bestritt seinen bislang letzten UFC-Kampf am 10. Juli 2021. Bei UFC 264 traf der Ire zum dritten Mal auf Dustin Poirier. McGregor zog sich gegen Ende der ersten Runde einen schweren Bruch des linken Beines zu. Der Kampf wurde daraufhin abgebrochen und als technischer K.o.-Sieg für Poirier gewertet. Damit kehrte McGregor nahezu auf den Tag genau fünf Jahre nach seiner schweren Verletzung ins Oktagon zurück. Seinen bislang letzten Sieg feierte er bereits im Januar 2020, als er Donald Cerrone nach nur 40 Sekunden durch technischen K.o. bezwang.

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