Conor-McGregor-Comeback endet schnell: UFC-Superstar unterliegt nach Verletzung in erster Runde

Conor McGregors Comeback nach fünf Jahren Pause im Oktagon endet schnell. Bei UFC 329 unterliegt der frühere Doppel-Champion in Las Vegas Max Holloway nach technischem K.o. in der ersten Runde.

So hat sich Conor McGregor sein Comeback sicherlich nicht vorgestellt: Nach fünf Jahren Pause muss sich der wohl bekannteste MMA-Kämpfer der Welt bereits in der ersten Runde gegen Max Holloway geschlagen geben. Im Hauptkampf von UFC 329 gewann Holloway nach technischem K.o.

McGregor verletzte sich wohl bereits in den ersten Sekunden des Kampfs am Bein. Bei einem Jump-Kick landete der UFC-Superstar so unglücklich, sodass das Duell gegen Holloway schnell entschieden war.

McGregor versuchte zwar weiterzumachen, nach 69 Sekunden wurde der Kampf aber zu Gunsten von Holloway gewertet.