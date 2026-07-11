Conor McGregor vs. Max Holloway live: UFC-Comeback im TV und Livestream anschauen

:newstime Wegen UFC-Event? Trump verpasst wohl WM-Auftakt Videoclip • 55 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Conor McGregor kehrt nach fünf Jahren Pause ins Oktagon zurück. Bei UFC 329 trifft der frühere Doppel-Champion in Las Vegas auf Max Holloway. Wo läuft der Comeback-Kampf heute live im TV und Livestream?

Conor McGregor ist zurück: Nach fünf Jahren Pause bestreitet der wohl bekannteste MMA-Kämpfer der Welt wieder einen UFC-Fight. Im Hauptkampf von UFC 329 bekommt es der frühere Champion im Feder- und Leichtgewicht mit Max Holloway zu tun. Das Duell steigt in der Nacht von Samstag, 11. Juli, auf Sonntag, 12. Juli, in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Für McGregor ist es nicht nur das lang ersehnte Comeback, sondern zugleich ein Wiedersehen mit einem alten Gegner. Bereits 2013 standen sich der Ire und Holloway im Oktagon gegenüber. Damals setzte sich McGregor einstimmig nach Punkten durch. Wann beginnt Conor McGregor gegen Max Holloway? Wo wird UFC 329 heute live im TV und Livestream übertragen? ran liefert die wichtigsten Informationen.

Conor McGregor vs. Max Holloway heute Nacht live: UFC 329 im Überblick Event : UFC 329

Hauptkampf : Conor McGregor vs. Max Holloway

Datum in Deutschland: Sonntag, 12. Juli 2026

Beginn der Main Card : 3:00 Uhr MESZ

Voraussichtlicher Beginn des Hauptkampfes : gegen 5:00 Uhr MESZ

Austragungsort : T-Mobile Arena, Las Vegas

Gewichtsklasse : Weltergewicht

Übertragung : DAZN

Deutscher Kommentar: Mark Bergmann und Emilio Quissua

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Wann findet Conor McGregor vs. Max Holloway statt? Der Kampf zwischen Conor McGregor und Max Holloway findet nach deutscher Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Die Main Card von UFC 329 beginnt am Sonntag, 12. Juli, um 3:00 Uhr MESZ. Der Ringwalk von McGregor und Holloway wird ungefähr gegen 5:00 Uhr erwartet. Eine verbindliche Startzeit für den Hauptkampf gibt es allerdings nicht. Der genaue Beginn hängt davon ab, wie lange die vorherigen Kämpfe dauern. Fans, die McGregors Comeback nicht verpassen möchten, sollten deshalb früher einschalten.

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Wer zeigt Conor McGregor gegen Max Holloway heute Nacht live im Stream? UFC 329 mit dem Hauptkampf zwischen Conor McGregor und Max Holloway wird in Deutschland live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung der Main Card um 3:00 Uhr. Abonnenten können zwischen dem deutschen Kommentar und der amerikanischen Originalübertragung wählen. Für den deutschen Stream sind Mark Bergmann und Emilio Quissua im Einsatz.

Kommt das McGregor-Comeback heute live im Free-TV? Nein. Der Kampf zwischen Conor McGregor und Max Holloway wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

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Kann man McGregor gegen Holloway im Re-Live sehen? Ja. Wer für den Hauptkampf nicht bis tief in die Nacht wach bleiben möchte, kann UFC 329 anschließend bei DAZN im Re-Live abrufen. Nach Angaben des Streamingdienstes stehen am Sonntagmorgen sowohl die komplette Veranstaltung als auch kompakte Highlights zur Verfügung.

McGregor vs. Holloway: Die komplette Main Card von UFC 329 Bei UFC 329 stehen insgesamt fünf Kämpfe auf der Main Card. Weltergewicht: Conor McGregor vs. Max Holloway Leichtgewicht: Benoît Saint-Denis vs. Paddy Pimblett Bantamgewicht: Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Fliegengewicht: Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh Leichtgewicht: King Green vs. Terrance McKinney Im Co-Main-Event trifft der Brite Paddy Pimblett im Leichtgewicht auf den Franzosen Benoît Saint-Denis. Bereits im Vorprogramm gibt zudem der frühere Ringer-Olympiasieger Gable Steveson sein UFC-Debüt. Der US-Amerikaner trifft im Schwergewicht auf Elisha Ellison.

Wann kämpfte Conor McGregor zuletzt in der UFC? Conor McGregor bestritt seinen bislang letzten UFC-Kampf am 10. Juli 2021. Bei UFC 264 traf der Ire zum dritten Mal auf Dustin Poirier. McGregor zog sich gegen Ende der ersten Runde einen schweren Bruch des linken Beines zu. Der Kampf wurde daraufhin abgebrochen und als technischer K.o.-Sieg für Poirier gewertet. Damit kehrt McGregor nahezu auf den Tag genau fünf Jahre nach seiner schweren Verletzung ins Oktagon zurück. Seinen bislang letzten Sieg feierte er bereits im Januar 2020, als er Donald Cerrone nach nur 40 Sekunden durch technischen K.o. bezwang.

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