Auf Joyn ansehen Geplatzter Olympia-Traum: Deutschlands beste Turnerin muss zuschauen Videoclip • 03:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Rahmen der Finals werden zahlreiche deutsche Meister und Meisterinnen gekürt. ran liefert alle wichtigen Infos zum Sportevent in Hannover.

Vom 23. bis zum 26. Juli steigen in Hannover die Finals 2026. An den vier Wettkampftagen werden Deutsche Meisterschaften in zahlreichen Sportarten ausgetragen. Die Finals live und kostenlos auf Joyn streamen Die erste Auflage der Finals stammt aus dem Jahr 2019, als die Wettbewerbe in Berlin stattfanden. Seitdem gibt es das Format jährlich. Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Meisterschaften der einzelnen Sportarten im Rahmen eines gebündelten Events mehr öffentliches Interesse hervorrufen. ran liefert alle wichtigen Informationen zu den Finals.

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Rugby Nations Championship: Argentinien - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Rugby Nations Championship: Argentinien - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 14. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 14. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Die Finals: Wer überträgt das Event im Free-TV? Die Finals werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. ARD und ZDF liefern eine umfangreiche Berichtserstattung an den Wettkampftagen. Donnerstag, 23. Juli

ZDF: 13:00–19:00 Uhr live

Freitag, 24. Juli

ARD: ab 12:00 Uhr live

Samstag, 25. Juli

ZDF: ab 10:15 Uhr live

Sonntag, 26. Juli

ARD: ab 10:00 Uhr live

Die Finals: Welche Sportarten sind mit dabei Das Programm umfasst klassische olympische Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen oder Geräteturnen, aber auch Trendsportarten wie Breaking, 3×3-Basketball, Flag Football und Rapid Surfen. Ergänzt wird das Event durch Wettkämpfe unter anderem im Beachvolleyball, Bogenschießen, Karate, Gewichtheben und Sportklettern. Die insgesamt 24 verschiedenen Sportarten sollen die sportliche Vielfalt in Deutschland abbilden. 3-Basketball

7er-Rugby

Beachvolleyball

BMX Flatland

Bogensport

Breaking

Coastal Rowing (Küstenrudern)

Flag Football

Gerätturnen

Gewichtheben

Judo

Ju-Jutsu

Kanurennsport

Karate

Leichtathletik (Stabhochsprung bei den Finals; die übrigen DM finden separat am gleichen Wochenende in Bochum-Wattenscheid statt)

Para Rudern

Rapid Surfen

Rhythmische Sportgymnastik

Rudern

Schwimmen

Sportklettern (Speed)

Trampolinturnen

Triathlon

Windsurfen (Speed)

Die Finals: Der Zeitplan Nach der Eröffnungsfeier am Mittwoch stehen an allen vier Wettkampftagen Entscheidungen an. Die meisten Medaillen werden am Samstag und am Sonntag vergeben. Mittwoch, 22. Juli 2026:

Offizielle Eröffnungsfeier auf dem Maschseefest in Hannover mit Vorstellung der Sportarten sowie der Athletinnen und Athleten.

Donnerstag, 23. Juli 2026: Auftakt der Wettkämpfe mit den ersten Entscheidungen und Qualifikationen unter anderem im 7er-Rugby, Beachvolleyball, Coastal Rowing, Gerätturnen, Karate, Kanu und Windsurfen.

Freitag, 24. Juli 2026: Fortsetzung der Meisterschaften mit zahlreichen Halbfinals und ersten Titelentscheidungen, unter anderem im Rudern, Flag Football, Beachvolleyball, Gerätturnen und Ju-Jutsu.

Samstag, 25. Juli 2026: Höhepunkt der Finals mit einer Vielzahl an Medaillenentscheidungen in Sportarten wie Triathlon, Rudern, Bogensport, Breaking, BMX Flatland, Geräteturnen und Rhythmischer Sportgymnastik.

Sonntag, 26. Juli 2026: Abschlusstag mit den letzten Deutschen Meisterschaften und Finalwettkämpfen, darunter Triathlon, Speed-Klettern, Schwimmen, Beachvolleyball, 3×3-Basketball, Breaking, Leichtathletik und Rhythmische Sportgymnastik. Der genaue Zeitplan aller Wettbewerbe und Entscheidungen ist auf der offiziellen Webseite einzusehen.

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Die Finals: Die Sportstätten Die Finals verteilen sich auf Sportstätten in und um ganz Hannover. Hier ein Überblick ZAG Arena:

In der großen Multfunktionsarena steigen die Wettbewerbe im Geräteturnen, der Rhythmischen Sportgymnastik und im Trampolinturnen.

Swiss Life Hall:

Hier stehen Sportarten, die Kraft und Technik vereinen im Mittelpunkt: Judo, Ju-Jutsu, Karate und Gewichtheben.

Opernplatz:

Die Sportarten Beachvolleyball, Speed-Klettern und Stabhochsprung werden in der Innenstadt von Hannover ausgetragen.

Neues Rathaus / Platz der Menschenrechte:

Auch die Sportarten 3×3-Basketball, Breaking, Bogensport, BMX Flatland sollen von der Innenstadt-Kulisse profitieren.

Maschsee:

Der zentrale See in Hannover wird zur Wettkampfstätte für Wassersportarten wie Rudern und Kanu.

Stadionbad:

Hier werden die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen ausgetragen.

Erika-Fisch-Stadion (Sportpark Hannover)

Die Teamsportarten 7er-Rugby und Flag Football steigen neben dem Sportleistungszentrum von Hannover.

Enercity Leinewelle:

Die künstliche Flusswelle mitten in Hannover bietet eine Bühne für den Surfsport.

Steinhuder Meer:

Triathlon, Coastal Rowing, Segeln, Windsurfen/Speed-Windsurfen werden vor den Toren Hannovers am Steinhuder Meer ausgetragen.

Die Finals: Hier gibt es Tickets Ein Großteil der Wettbewerbe kann kostenfrei und ohne Ticket besucht werden. Für manche Sportarten müssen jedoch vorab Tickets erworben werden. Dies gilt für Turnen, Beachvolleyball, 3x3-Basketball, Schwimmen und die in Bochum-Wattenscheid stattfindenden Leichtathletik-Wettbewerbe. Die Beachvolleyball-Tickets sind allesamt vergriffen, Karten für die anderen Sportarten können auf der Finals-Webseite erworben werden.

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