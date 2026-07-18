Die Finals
Die Finals live im Free-TV und Joyn-Stream: Wer krönt sich zum deutschen Meister? - Sportarten, Zeitplan und Tickets
Veröffentlicht:von ran
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Im Rahmen der Finals werden zahlreiche deutsche Meister und Meisterinnen gekürt. ran liefert alle wichtigen Infos zum Sportevent in Hannover.
Vom 23. bis zum 26. Juli steigen in Hannover die Finals 2026. An den vier Wettkampftagen werden Deutsche Meisterschaften in zahlreichen Sportarten ausgetragen.
Die erste Auflage der Finals stammt aus dem Jahr 2019, als die Wettbewerbe in Berlin stattfanden. Seitdem gibt es das Format jährlich. Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Meisterschaften der einzelnen Sportarten im Rahmen eines gebündelten Events mehr öffentliches Interesse hervorrufen.
ran liefert alle wichtigen Informationen zu den Finals.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Argentinien - England im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Argentinien - England im Livestream
140 Min
Die Finals: Wer überträgt das Event im Free-TV?
Die Finals werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. ARD und ZDF liefern eine umfangreiche Berichtserstattung an den Wettkampftagen.
Donnerstag, 23. Juli
ZDF: 13:00–19:00 Uhr live
Freitag, 24. Juli
ARD: ab 12:00 Uhr live
Samstag, 25. Juli
ZDF: ab 10:15 Uhr live
Sonntag, 26. Juli
ARD: ab 10:00 Uhr live
Die Finals: Wer zeigt das Event im Livestream
ARD und ZDF übertragen die Finals in den jeweiligen Mediatheken. Hier werden auch parallel mehrere Streams zu finden sein, die die einzelnen Sportarten abbilden.
Der ARD- und ZDF-Livestream lässt sich zudem kostenlos auf Joyn abrufen.
Die Finals: Welche Sportarten sind mit dabei
Das Programm umfasst klassische olympische Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen oder Geräteturnen, aber auch Trendsportarten wie Breaking, 3×3-Basketball, Flag Football und Rapid Surfen.
Ergänzt wird das Event durch Wettkämpfe unter anderem im Beachvolleyball, Bogenschießen, Karate, Gewichtheben und Sportklettern. Die insgesamt 24 verschiedenen Sportarten sollen die sportliche Vielfalt in Deutschland abbilden.
3-Basketball
7er-Rugby
Beachvolleyball
BMX Flatland
Bogensport
Breaking
Coastal Rowing (Küstenrudern)
Flag Football
Gerätturnen
Gewichtheben
Judo
Ju-Jutsu
Kanurennsport
Karate
Leichtathletik (Stabhochsprung bei den Finals; die übrigen DM finden separat am gleichen Wochenende in Bochum-Wattenscheid statt)
Para Rudern
Rapid Surfen
Rhythmische Sportgymnastik
Rudern
Schwimmen
Sportklettern (Speed)
Trampolinturnen
Triathlon
Windsurfen (Speed)
Die Finals: Der Zeitplan
Nach der Eröffnungsfeier am Mittwoch stehen an allen vier Wettkampftagen Entscheidungen an. Die meisten Medaillen werden am Samstag und am Sonntag vergeben.
Mittwoch, 22. Juli 2026:
Offizielle Eröffnungsfeier auf dem Maschseefest in Hannover mit Vorstellung der Sportarten sowie der Athletinnen und Athleten.
Donnerstag, 23. Juli 2026: Auftakt der Wettkämpfe mit den ersten Entscheidungen und Qualifikationen unter anderem im 7er-Rugby, Beachvolleyball, Coastal Rowing, Gerätturnen, Karate, Kanu und Windsurfen.
Freitag, 24. Juli 2026: Fortsetzung der Meisterschaften mit zahlreichen Halbfinals und ersten Titelentscheidungen, unter anderem im Rudern, Flag Football, Beachvolleyball, Gerätturnen und Ju-Jutsu.
Samstag, 25. Juli 2026: Höhepunkt der Finals mit einer Vielzahl an Medaillenentscheidungen in Sportarten wie Triathlon, Rudern, Bogensport, Breaking, BMX Flatland, Geräteturnen und Rhythmischer Sportgymnastik.
Sonntag, 26. Juli 2026: Abschlusstag mit den letzten Deutschen Meisterschaften und Finalwettkämpfen, darunter Triathlon, Speed-Klettern, Schwimmen, Beachvolleyball, 3×3-Basketball, Breaking, Leichtathletik und Rhythmische Sportgymnastik.
Der genaue Zeitplan aller Wettbewerbe und Entscheidungen ist auf der offiziellen Webseite einzusehen.
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Die Finals: Die Sportstätten
Die Finals verteilen sich auf Sportstätten in und um ganz Hannover. Hier ein Überblick
ZAG Arena:
In der großen Multfunktionsarena steigen die Wettbewerbe im Geräteturnen, der Rhythmischen Sportgymnastik und im Trampolinturnen.
Swiss Life Hall:
Hier stehen Sportarten, die Kraft und Technik vereinen im Mittelpunkt: Judo, Ju-Jutsu, Karate und Gewichtheben.
Opernplatz:
Die Sportarten Beachvolleyball, Speed-Klettern und Stabhochsprung werden in der Innenstadt von Hannover ausgetragen.
Neues Rathaus / Platz der Menschenrechte:
Auch die Sportarten 3×3-Basketball, Breaking, Bogensport, BMX Flatland sollen von der Innenstadt-Kulisse profitieren.
Maschsee:
Der zentrale See in Hannover wird zur Wettkampfstätte für Wassersportarten wie Rudern und Kanu.
Stadionbad:
Hier werden die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen ausgetragen.
Erika-Fisch-Stadion (Sportpark Hannover)
Die Teamsportarten 7er-Rugby und Flag Football steigen neben dem Sportleistungszentrum von Hannover.
Enercity Leinewelle:
Die künstliche Flusswelle mitten in Hannover bietet eine Bühne für den Surfsport.
Steinhuder Meer:
Triathlon, Coastal Rowing, Segeln, Windsurfen/Speed-Windsurfen werden vor den Toren Hannovers am Steinhuder Meer ausgetragen.
Die Finals: Hier gibt es Tickets
Ein Großteil der Wettbewerbe kann kostenfrei und ohne Ticket besucht werden. Für manche Sportarten müssen jedoch vorab Tickets erworben werden.
Dies gilt für Turnen, Beachvolleyball, 3x3-Basketball, Schwimmen und die in Bochum-Wattenscheid stattfindenden Leichtathletik-Wettbewerbe.
Die Beachvolleyball-Tickets sind allesamt vergriffen, Karten für die anderen Sportarten können auf der Finals-Webseite erworben werden.
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