ran Fußball DFB-Team - Rüdiger feiert Brown: „Auf dem Platz wird er zum Monster“ Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster geöffnet. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 18. Juli, 20:21 Uhr: Chelsea zahlt offenbar Mond-Ablöse für WM-Fahrer Rogers +++ Der FC Chelsea tütet offenbar einen Mega-Transfer ein. Wie "The Athletic" berichtet, verpflichten die "Blues" um Neu-Trainer Xabi Alonso den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa. Die Dienste des Offensivspielers lässt sich Chelsea offenbar die Mega-Ablöse von umgerechnet 138 Millionen Euro kosten. Nie zuvor nahm Villa mehr Geld für einen Spieler ein. Der 23-Jährige kam bei der WM mit Ausnahme des Sechzehntelfinales gegen die DR Kongo in jedem Spiel bis zum Halbfinale zum Einsatz. Dabei steuerte er zwei Vorlagen bei. Auf Klubebene gehörte Rogers in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Unai Emery. In der vergangenen Saison kam er in 55 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 14 Tore, zwölf Treffer bereitete er vor. Zuletzt galt eigentlich der englische Meister FC Arsenal als Topkandidat für einen Rogers-Transfer, der Londoner Rivale grätschte jedoch dazwischen. Mit Chelsea wird Rogers in der kommenden Saison allerdings nicht international spielen.

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+++ 18. Juli, 11:38 Uhr: Mo Salah vor überraschendem Wechsel? +++ Bleibt Mohamed Salah dem europäischen Fußball erhalten? Laut Informationen des französischen Transfer-Portals "Foot Mercato" steht der 34-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Besiktas Istanbul. Dem Bericht zufolge habe sich Salah nach dem WM-Aus seiner Ägypter im Achtelfinale gegen Argentinien die nötige Zeit genommen, um eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Diese ist nun offenbar zugunsten des Süper-Lig-Klubs ausgefallen. Der Außenstürmer soll einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Das Besiktas-Angebot umfasst offenbar ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro in Netto sowie zwei Millionen Euro an Bonus-Zahlungen. Zwar deutete Salahs Berater Ramy Abbas Issa jüngst auf "X" eine zeitnahe Entscheidung an, jedoch käme ein derart schneller Wechsel eher unerwartet. Salah hat den FC Liverpool in diesem Sommer nach neun Jahren verlassen und ist derzeit ohne Vertrag. Zuletzt kursierten unterschiedliche Medienberichte, die sowohl europäischen Klubs als auch Vereinen aus den USA und Saudi-Arabien ein Interesse an Salah nachgesagt haben. Sollte es tatsächlich zu Besiktas gehen, wäre das allerdings eine Überraschung, da eher mit einem Europa-Abschied zu rechnen war.

+++ 17. Juli, 22:03 Uhr: Berater deutet an: Mo Salahs Zukunft wohl noch komplett offen +++ Seit Mohamed Salahs Liverpool-Abgang brodelt die Gerüchteküche. Laut unterschiedlichen Medienberichten sollen sowohl europäische Klubs als auch Vereine aus den USA und Saudi-Arabien großes Interesse an dem Ägypter haben. Salahs Berater, Ramy Abbas Issa, hat sich nun in mehreren Tweets auf der Kurznachrichtenplattform "X" zu den Gerüchten geäußert. "Wir wissen noch nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird, aber vielleicht erfahren wir es schon sehr bald", schrieb Issa am Freitagvormittag. Daraufhin betonte er, dass Salah keine Gespräche mit Vereinen führe, für die er nicht auch spielen will, nur um Aufmerksamkeit zu erregen: "Das ist nicht unser Stil." Am Freitagabend äußerte sich Issa dann noch einmal zu Salahs Zukunft: "Ich persönlich weiß nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird. Was sagt euch das?" Die Zukunft des 34-Jährigen scheint also noch komplett offen zu stehen.

+++ 17. Juli, 17:20 Uhr: Cristian Romero in Spanien im Gespräch +++ Vom Fast-Absteiger in England zum Meister in Spanien? Um Cristian Romero ranken sich gerade heiße Wechselspekulationen. Demnach soll Argentiniens Innenverteidiger von Tottenham Hotspur beim FC Barcelona hoch im Kurs stehen. Das melden Transferexperte Fabrizio Romano und "talkSPORT" übereinstimmend. Das britische Medium berichtet außerdem, dass Romero, an dem auch Inter Mailand Interesse haben soll, einen Wechsel zu den Katalanen bevorzuge. Günstig zu haben ist der zweikampfstarke Abwehrboss des WM-Finalisten Argentinien allerdings nicht. Als Kapitän gehört er zu den wichtigsten Spielern der Spurs. Außerdem hat er seinen Vertrag erst im vergangenen Jahr bis 2029 verlängert.

+++ 15. Juli, 12:07 Uhr: ManCity fragt bei Real Madrid offenbar wegen Federico Valverde an +++ Der uruguayische Nationalspieler Federico Valverde ist offenbar in das Visier von Manchester City gerückt. Das berichtet der spanische Journalist Látigo Serrano. Der Mittelfeldmann soll bei Real nicht mehr unantastbar sein, die Madrilenen haben aber offenbar klare Preisvorstellungen. Demnach seien sie erst ab einer Summe von rund 100 Millionen Euro überhaupt gesprächsbereit. Entscheidend sei dafür zudem auch, dass Valverde den Klub verlassen wolle. Ein konkretes Angebot der Engländer soll noch nicht vorliegen. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2029. Der 27-Jährige spielte eine enttäuschende Saison in der spanischen Hauptstadt und sorgte vor allem durch seine Auseinandersetzung mit Teamkollege Aurélien Tchouameni für Aufsehen, durch die er anschließend verletzt ausfiel.

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+++ 14. Juli, 08:27 Uhr: WM-Star Youri Tielemans vor Wechsel innerhalb der Premier League +++ Der belgische Nationalspieler Youri Tielemans steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Wie "The Athletic" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, befindet sich United bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Aston Villa. Laut Romano hätten sich die "Red Devils" mit Tielemans sogar schon mündlich geeinigt. ManUnited sei bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 41 Millionen Euro zu ziehen. Noch in dieser Woche soll der Belgier zum Medizincheck erscheinen. Tielemans spielte bis in die K.-o.-Phase hinein eine starke WM, erlitt aber kurz vor dem Viertelfinale gegen Spanien (1:2) beim Aufwärmen eine Verletzung und musste die dramatische Niederlage von außen mitverfolgen.

+++ 12. Juli, 17:05 Uhr: Scheitert Ter Stegens Transfer auf der Zielgeraden? +++ Der Wechsel von Marc-André ter Stegen zu Ajax Amsterdam schien so gut wie beschlossen. Nun droht der Deal im letzten Moment zu platzen. Ajax Amsterdam und der FC Barcelona sollen sich eigentlich auf eine einjährige Leihe des deutschen Torwarts verständigt haben. Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" scheitert die endgültige Abwicklung des Deals offenbar an der Aufteilung des Gehalts und der steuerlichen Behandlung der monatlichen Zahlungen um ter Stegen. Denn aufgrund der vergangenen Saison zeigt sich Ajax Amsterdam misstrauisch. Der Keeper war nach Girona verliehen worden, die eine Million Euro seines Gehalts zahlten. Nach nur zwei Einsätzen verletzte sich ter Stegen jedoch so schwer, dass er den Rest der Saison ausfiel. Dennoch musste der spanische Klub die zuvor vereinbarte Summe weiter zahlen. Genau dies wolle Ajax nun verhindern, indem sie den zu tragenden Teil des Gehalts an ter Stegens Einsatzminuten knüpfen wollen.

+++ 8. Juli, 10:31 Uhr: England-Klub steht bereits in Kontakt mit BVB-Spieler +++ Julian Ryerson glänzt noch mit Norwegen bei der Weltmeisterschaft in den USA, doch seine Leistung bleibt auch in Europa nicht unbemerkt. Laut einem Bericht der „Bild" soll Manchester United großes Interesse an dem Dortmunder haben. Die „Red Devils" hätten bereits Kontakt zu dem Spieler aufgenommen und würden ihn weiterhin beobachten, heißt es. Im Ruhrpott hat der Norweger zwar noch einen Vertrag bis 2028, doch der BVB soll bereits ein Verlängerungsangebot planen. Bei Angeboten über 30 Millionen Euro würde Dortmund allerdings „zumindest intensiv darüber nachdenken", den Rechtsverteidiger zu verkaufen. Ryerson kam 2023 für fünf Millionen Euro aus Berlin nach Dortmund. Ein 30-Millionen-Euro-Angebot würde also eine Versechsfachung des Originalpreises bedeuten.

+++ 05. Juli, 08:31 Uhr: Arsenal-Star wohl vor Wechsel in die Türkei +++ Der FC Arsenal lässt einen wichtigen Offensivspieler offenbar ziehen. Wie "The Athletic" berichtet, sollen sich die Gunners mit Besiktas bereits über einen Wechsel von Leandro Trossard einig sein. Der Belgier, der mit seiner Nation aktuell noch bei der WM gefordert ist, soll bis zu 20 Millionen Euro kosten und wäre damit der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Einzig die Einigung mit dem Spieler stehe noch aus, die Verhandlungen würden nach der WM geführt. Der 31-Jährige spielt seit Januar 2023 für Arsenal, stand zuletzt auch im verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain in der Startelf und bereitete den Führungstreffer von Kai Havertz vor.

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+++ 03. Juli, 19:53 Uhr: Wechsel blockiert - Xabi Alonso bekommt Wunschspieler wohl doch nicht +++ Der angestrebte Wefchsel von Granit Xhaka zum FC Chelsea ist laut einem Bericht von "The Athletic" zumindest vorerst geplatzt. Demnach soll der FC Sunderland einen Verkauf des Schweizer Routiniers grundsätzlich abgelehnt haben. Demnach sollen die Londoner nur 9,2 Millionen Euro Ablöse für den angeblichen Wunschsspieler des neuen Chelsea-Trainers Xabi Alonso geboten haben. Dieses aus Sicht von Sunderland angeblich inakzeptable Angebot haben die "Black Cats" wohl als Mangel an Respekt gegenüber dem Spieler und dem Verein aufgenommen. Nach einem Gespräch mit den Klub-Verantwortlichen soll sich Xhaka nun zu seinem Arbeitgeber bekannt haben, zu dem er erst im Sommer 2025 gewechselt ist und einen Vertrag bis 2028 besitzt. Wie zuvor "Sky" berichtete, soll sich der 33-Jährige mit den "Blues" bereits über einen Vertrag einig gewesen sein, nun aber ist der Transfer offenbar vorerst geplatzt. Xhaka und Alonso bildeten einst bei Bayer Leverkusen ein kongeniales Duo aus Führungsspieler und Trainer auf dem Weg zum Double-Gewinn.

+++ 03. Juli, 11:30 Uhr: Einigung zwischen Barca und Ajax wegen Marc-Andre ter Stegen? +++ Nach einigem Hin und Her haben sich der FC Barcelona und Ajax offenbar geeinigt: Marc-Andre ter Stegen soll auf Leihbasis nach Amsterdam wechseln. Das berichtet die "Marca" in Spanien. Demnach habe man sich bereits grundsätzlich darauf verständigt. Hauptstreitpunkt sei bisher die Aufteilung des Gehalts gewesen, doch man habe eine Lösung gefunden. In Barcelona verdient der deutsche Torhüter angeblich um die 20 Millionen Euro pro Saison. Eine Summe, die sich Ajax nicht leisten könne. Die Niederländer werden jetzt nur etwas mehr als zehn Prozent des Salärs übernehmen müssen, heißt es im Bericht. Es wird erwartet, dass der Deal bald verkündet wird.

+++ 01. Juli, 21:16 Uhr: Oliver Glasner übernimmt offenbar Nottingham Forest +++ Nach seinem Abschied von Crystal Palace verdichten sich die Anzeichen, welchen Verein Oliver Glasner als Trainer übernehmen wird. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, heuert der 51-Jährige beim Traditionsklub Nottingham Forest an. Damit würde der Österreicher in der Premier League bleiben. Der eigentlich von vielen erwartete Aufstieg zu einem Topklub wäre es für Glasner allerdings nicht. Forest entging in der abgelaufenen Saison nur knapp dem Abstieg in die Championship, folglich ist der zweimalige Sieger des Europapokals der Landesmeister in der kommenden Spielzeit nicht international vertreten. Bei Nottingham würde Glasner auf den eigenwilligen Klubbesitzer Evangelos Marinakis treffen, der dafür bekannt ist, bei Trainerentlassungen sehr zügig vorzugehen. Allein in der Spielzeit 2025/26 wechselte der Grieche gleich dreimal den Trainer, der Australier Ange Postecoglu musste im Herbst sogar nach gerade einmal etwas mehr als einem Monat gehen. Glasner führte Crystal Palace in der vergangenen Saison zum Triumph in der Conference League, zuvor hatte er mit den "Eagles" 2025 den FA Cup und den englischen Supercup gewonnen. Zuletzt war er als heißer Kandidat bei der AC Mailand gehandelt worden, die "Rossoneri" entschieden sich aber für Ruben Amorim.

+++ 29. Juni, 14:45 Uhr: Transfer von Marc-André ter Stegen nach Amsterdam droht zu platzen +++ Der Wechsel von Marc-André ter Stegen zu Ajax Amsterdam galt bereits als weit fortgeschritten, ist nun aber vorerst ins Stocken geraten. Laut dem Journalisten Gerard Romero soll Ajax aktuell nicht in der Lage sein, den Deal umzusetzen. Eine genaue Begründung blieb aus. Noch vor wenigen Tagen hatte es hingegen geheißen, ein Transfer stehe kurz bevor. Ganz ausgeschlossen ist er jedoch nicht: Sollte Ajax erneut konkrete Angebote machen, könnte ter Stegen im Sommer leihweise nach Amsterdam wechseln. Entscheidend ist laut "Marca" vor allem sein hohes Gehalt. Ajax wäre demnach nur bereit, 10 bis 15 Prozent zu übernehmen, während der Großteil – rund 15 Millionen Euro – weiterhin bei FC Barcelona liegen würde. In Amsterdam würde er auf Trainer Míchel treffen, der ihn bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Girona kennt und offenbar weiterhin schätzt. Im Januar hatte Barcelona den Keeper nach Girona verliehen, wo er wegen einer schweren Oberschenkelverletzung aber nur zwei Partien absolvierte. Ter Stegen selbst spielt in Barcelona sportlich keine Rolle mehr und soll abgegeben werden. Seit seinem Wechsel 2014 absolvierte er 434 Spiele für Barca und gewann unter anderem die Champions League sowie mehrere Meisterschaften, verlor seinen Stammplatz aber nach Verletzungen. Eine Rückkehr wird laut "Sport" zum Trainingsstart am 13. Juli erwartet. Sein Vertrag in Barcelona läuft bis zum Sommer 2028.

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+++ 27. Juni, 19:13 Uhr: Nach nur einem Jahr - Ex-Bayer-Star Granit Xhaka wohl vor Sunderland-Abgang +++ Der frühere Leverkusen-Star Granit Xhaka steht wohl mit 33 Jahren noch mal vor einem erstaunlichen Karrieresprung. Wie "Sky" berichtet, soll sich der Schweizer mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel geeinigt haben und würde damit seinen aktuellen Klub AFC Sunderland nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Nun müssen aber noch die beiden Vereine eine Einigung finden, ehe der einstige Arsenal-Profi Xhaka zurück nach London wechseln könnte. Bei Chelsea würde es zu einem Wiedersehen zwischen Xhaka und dessen einstigem Leverkusen-Erfolgstrainer Xabi Alonso kommen. Der Spanier soll auch die Triebfeder hinter dem angestrebten Xhaka-Deal der "Blues" sein. Bei Sunderland hat der Routinier eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wechselte erst vor einem Jahr für kolportierte 15 Millionen Euro Ablöse zum damaligen Premier-League-Aufsteiger.

+++ 25. Juni, 19:02 Uhr: Ter Stegen wird Spanien wohl im Sommer verlassen +++ Marc-Andre ter Stegen soll einen neuen Verein gefunden haben: Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "AS" stehe der Torwart kurz vor der Vertragsunterzeichnung bei Ajax Amsterdam. Der 34-Jährige soll eine Saison an den niederländischen Verein ausgeliehen werden. Sein Vertrag bei den Katalanen geht noch bis zum 30. Juli 2028, nach der möglichen Leihe wäre er also noch ein weiteres Jahr an Barça gebunden. Die "Blaugrana" hätten ihren Stammkeeper für die kommende Saison bereits auserkoren. Joan García soll die unumstrittene Nummer eins sein, während Wojciech Szczęsny weiterhin als Ersatztorwart fungieren wird. Mit Ander Astralaga und Áron Yaakobishvili stehen zudem zwei junge Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Startlöchern.

+++ 24. Juni, 18:05 Uhr: Top-Klub wohl an Leon Goretzka dran +++ Zieht es Leon Goretzka nach Italien? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Juventus Turin am deutschen Nationalspieler dran sein, dessen Vertrag beim FC Bayern in wenigen Tagen ausläuft. Demnach komme der Mittelfeld-Routinier als Ersatz für Khephren Thuram in Betracht, an dem Paris Saint-Germain dran sein soll. Die "Alte Dame" verhandelt derweil offenbar ohnehin bereits mit den Franzosen um Stürmer Randal Kolo Muani, der in der Rückrunde der Saison 2024/25 bereits nach Turin verliehen war und vergangene Saison per Leihe bei den Tottenham Hotspur verbachte. Goretzka gelte dem Bericht zufolge als Juves Wunschlösung, sollte Thuram den Klub verlassen. Allerdings könnte sein bisheriges Gehalt von kolportierten 13 Millionen Euro pro Saison zum Problem werden, sollte der 31-Jährige nicht zu Abstrichen bereit sein. Zuletzt wurde auch ein Wechsel in die MLS zu Chicago Fire gehandelt.

+++ 24. Juni, 11:12 Uhr: Geht es für Niclas Füllkrug doch in der Serie A weiter? +++ Überraschung um den ehemaligen DFB-Stürmer Niclas Füllkrug? Seit dem Weggang aus der Bundesliga hatte sich der Mittelstürmer schwergetan, richtig Fuß zu fassen. Zuletzt war er von seinem Klub West Ham United in die Serie A zum AC Mailand ausgeliehen. Beide Vereine planen jedoch nicht mit dem 33-Jährigen. Über eine spektakuläre Bundesligarückkehr zu seinem Jugendverein Werder Bremen gab es lange Gerüchte. Jetzt allerdings die Kehrtwende. Womöglich bleibt Füllkrug doch in Italien. Das Magazin "Calciomercato" berichtet, dass der FC Venedig Interesse an den Diensten des Rechtsfußes bekundet hat. Dem Verein war gerade erst die Rückkehr in die erste Liga gelungen. Bei West Ham hat Füllkrug noch einen Vertrag bis 2028. Über eine Ablösesumme wird aktuell noch spekuliert, da der Klub aus der Premier League abgestiegen ist.

+++ 20. Juni, 17:36 Uhr: Casemiro wird wohl Mitspieler von Lionel Messi +++ Früher Rivalen, bald Teamkollegen? Casemiro gehört zu den Topstars der Weltmeisterschaft, die im Sommer ablösefrei zu haben sind. Laut Fabrizio Romano soll es den Brasilianer, der jahrelang bei Real Madrid zu den tragenden Säulen gehörte, in die MLS zu Inter Miami ziehen. Damit würde der 34-Jährige in Zukunft an der Seite von Lionel Messi spielen. Im Instagram-Post äußert Romano, dass sich der Mittelfeldspieler bereits mit dem Beckham-Team vollständig geeinigt habe. Lediglich die Unterschrift und die Bekanntgabe würden fehlen. Somit darf sich Inter Miami über einen Routinier mehr im Kader freuen. Mit Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba und Rodrigo De Paul hat Miami bereits mehrere Legenden in den eigenen Reihen. Mit Casemiro würde ein fünffacher Champions-League-Sieger dazukommen. Auch interessant: WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi bricht Rekord von Klose - ewige Torjäger-Liste

+++ 15. Juni, 11:10 Uhr: Fix! Marc Cucurella wechselt zu Real Madrid +++ Marc Cucurella ist ab sofort ein "Königlicher". Wie Real Madrid bekannt gab, unterschrieb der Spanier einen Vertrag bis 2032 beim Rekordmeister. Damit kehrt der 27-Jährige nach fünf Jahren in seine Heimat zurück. 2021 war Cucurella, der aus dem Nachwuchs des FC Barcelona durchlief, vom FC Getafe zu Brighton & Hove Albion nach England gewechselt. Ein Jahr später erfolgte für rund 65 Millionen Euro der Transfer zum FC Chelsea. Dort besaß er noch einen Vertrag bis 2029. In Deutschland machte er vor allem mit seinem nicht geahndeten Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 zwischen dem DFB-Team und Spanien (1:2 nach Verlängerung) Schlagzeilen. Seither wird er bei Spielen in der Bundesrepublik von Teilen der Zuschauer ausgepfiffen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Cucurella der gewünschte Linksverteidiger des neuen Real-Trainers Jose Mourinho sein. Die "Blancos" sollen sich mit dem FC Chelsea auf eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro plus fünf weitere in Form von Boni geeinigt haben. Cucurella ist seit 2024 Stammspieler bei der spanischen Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison verpasste der Premier-League-Klub die Qualifikation für das internationale Geschäft.

+++ 14. Juni, 9:10 Uhr: Amorim offenbar Favorit auf Trainerjob bei AC Mailand +++ Lange Zeit sah es so aus, als würde Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner bei der AC Mailand anheuern. Doch jetzt haben die Italiener offenbar einen anderen Favoriten aufgetan. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Ruben Amorim die besten Karten haben, den gefeuerten Massimiliano Allegri zu beerben. Allegri musste gehen, nachdem er die Qualifikation zur Champions League verpasst hatte. Auch Amorim war erst im Januar nach einem glücklosen Engagement bei Manchester United freigestellt worden. Zuvor hatte er sich mit zwei Meisterschaften mit Sporting Lissabon einen Namen gemacht. Bei den Milan-Bossen sei er angesehen, weil seine Mannschaften aggressiv spielen und hoch pressen würden. Schon einmal stand Amorim auf der Shortlist der "Rossoneri", ehe man sich im Juni 2024 für Paolo Fonseca entschieden hatte. Während die Trainerfindung in die heiße Phase geht, ist eine andere Entscheidung schon getroffen. Ralf Rangnick, der lange als möglicher Sportvorstand gehandelt wurde, verlängerte seinen Vertrag als österreichischer Nationaltrainer noch vor der WM bis 2028.