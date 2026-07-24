17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen Hannover: Letzte Vorbereitungen für Finals und Maschseefest Videoclip • 03:32 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In 24 Sportarten werden bei den Finals 2026 deutsche Meistertitel überreicht. So auch im Gerätturnen. Hier erfährst du alles, was du über diese Sportart wissen solltest.

Stars, Stars, Stars: Am Mittwoch um 16 Uhr starten die Finals in Hannover. Die Eröffnung findet auf einer schwimmenden Bühne auf dem Maschsee statt. Dort versammeln sich Olympiasieger, Welt- und Europameister und kämpfen um die Medaillen. Die Finals 2026 heute LIVE und KOSTENLOS ab 12:00 Uhr im Joyn-Livestream Eine der 24 Sportarten ist das Gerätturnen. Welche Übungen sind wann und wo zu sehen?

Gerätturnen im Fokus Beim Turnen zählt Perfektion. Jeder noch so kleine Fehler wird bestraft. Schnellkraft, Eleganz, Kondition und Körperkontrolle sind die wichtigsten Attribute, damit alle Elemente gelingen. Um die anspruchsvollen Elemente sicher zu beherrschen, ist jahrelanges intensives Training erforderlich. Erst dann lassen sich die einzelnen Bewegungen fließend zu einer vollständigen Wettkampfübung verbinden. Daher braucht es neben einer Menge Talent, viel Disziplin.

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Geräte, Übungen und Austragungsort Je nach Wettbewerb werden die Titel im Mehrkampf und an den einzelnen Geräten vergeben. Dort gibt es bei Männern und Frauen wichtige Unterschiede. Für die Männer stehen sechs Geräte auf dem Programm, an dem sie sich beweisen müssen. Dazu zählen Pauschenpferd, Boden, Ringe, Sprung, Barren, Reck. Die Männer-Konkurrenz besteht aus 36 Turnern, von denen normalerweise 30 für den Mehrkampf vorgesehen sind. Die übrigen sechs können an sogenannte Gerätespezialisten vergeben werden. Diese können sich an ihrem Spezialgerät für die Einzelfinals am Samstag qualifizieren. An jedem einzelnen Gerät treten anschließend die jeweils sechs besten Turnerinnen und Turner gegeneinander an, um den Gerätesieg zu erringen. Die Wertungen aus dem Mehrkampf werden dabei nicht übernommen und haben keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung. Die Frauen turnen vier Geräte: Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Alle Übungen werden nach Kriterien wie Schwierigkeit, technischer Ausführung und Haltung bewertet. Bei den Frauen treten maximal 28 Turnerinnen an. Geturnt wird in der ZAG Arena in Hannover. Gewinnen tut derjenige, der bei der Addition aller Einzelergebnisse an den unterschiedlichen Geräten am besten abschneidet. Von Donnerstag bis Sonntag wird an den Geräten geturnt. Donnerstag, 23. Juli - Mehrkampf Männer (11:00 - 14:00 Uhr) Freitag, 24. Juli - Mehrkampf Frauen (16:00 - 18:15 Uhr) Samstag, 25. Juli - Gerätfinals I Männer Boden (11:00 - 11:21 Uhr) Samstag, 25. Juli - Gerätfinals I Frauen Sprung (11:35 - 12:03 Uhr) Samstag 25. Juli - Gerätfinals I Männer Pauschenpferd (12:17 - 12:36 Uhr) Samstag 25. Juli - Gerätfinals I Frauen Stufenbarren (12:52 - 13:09 Uhr) Samstag 25. Juli - Gerätfinals I Männer Ringe (13:23 - 13:42 Uhr) Sonntag 26. Juli - Gerätfinals II Männer Sprung (11:00 - 11:27 Uhr) Sonntag 26. Juli - Gerätfinals II Frauen Schwebebalken (11:41 - 12:00 Uhr) Sonntag 26. Juli - Gerätfinals II Männer Barren (12:16 - 12:35) Sonntag 26. Juli - Gerätfinals II Frauen Boden (12:49 - 13:08 Uhr) Sonntag 26. Juli - Gerätfinals II Männer Reck (13:22 - 13:41 Uhr) Auf jede der Übungen folgt direkt im Anschluss eine Siegerehrung.

Wo kann ich Gerätturnen schauen? ARD und ZDF übertragen die Finals in den jeweiligen Mediatheken. Hier werden auch parallel mehrere Streams zu finden sein, die die einzelnen Sportarten abbilden. Somit sind auch die Gerätfinals kostenlos im ARD- oder ZDF-Livestream oder auf Joyn zu verfolgen. Damit beginnt die erste Übertragung mit dem Gerätturnen-Finals der Männer und Frauen am Samstag, 25. Juli, 10:58 Uhr.

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