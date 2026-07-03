Formel 1: Betrug? Ferrari-Chef Vasseur weist Wolff-Vorwürfe zurück

Das Formel-1-Titelrennen spitzt sich auch neben der Strecke weiter zu. Fred Vasseur dementierte nun Betrugsvorwürfe aus der Mercedes-Garage eindeutig.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat mit Unverständnis auf die jüngsten Äußerungen von Mercedes-Boss Toto Wolff reagiert.

"Wenn Red Bull oder Mercedes etwas entwickeln, sind sie Genies. Wenn wir etwas entwickeln, betrügen wir", sagte der Franzose am Freitag in Silverstone. Auf Nachfrage, ob er die Worte Wolffs als Betrugsvorwurf aufgefasst hätte, antwortete Vasseur: "Wenn du denkst, dass wir die Kostenobergrenze überschreiten, dann geht das für mich in diese Richtung."

Wolff war beim Großen Preis von Österreich "etwas überrascht, dass Ferrari diese riesigen Updates so schnell am Auto vornehmen kann. Meiner Meinung nach müsste ihnen bald das Geld bei der Kostenobergrenze ausgehen, denn wir können uns so etwas nicht leisten."

Die Top-Teams Mercedes, Ferrari, McLaren und Red Bull versuchen mit Updates an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Doch seit 2021 sind die Budgets der Teams eigentlich mit einer Kostenobergrenze gedeckelt. 2026 liegt sie bei 215 Millionen US-Dollar.