ran Mehr Sport Latifis überraschende Karriere nach der Formel 1 Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Bei seinem "Heimspiel" in Großbritannien hat Ferrari-Pilot Lewis Hamilton die Pole Position für den Formel-1-Sprint errungen.

Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Formel-1-Sprint in Großbritannien gesichert und damit Hoffnungen auf ein erfolgreiches Rennwochenende auf seiner Heimstrecke geschürt. Der Ferrari-Pilot setzte sich im Qualifying für das Kurzrennen von Silverstone mit 1:28,376 Minuten vor Kimi Antonelli durch. Der WM-Spitzenreiter hatte nur elf Tausendstel Rückstand - die weiteren Konkurrenten konnten nicht mithalten. Formel 1: Betrug? Ferrari-Chef Vasseur weist Wolff-Vorwürfe zurück Von Startplatz drei wird Max Verstappen ins Rennen gehen. Dem Red-Bull-Piloten fehlten mehr als drei Zehntel zur Spitze, dahinter liegen Charles Leclerc, der WM-Zweite George Russell und Weltmeister Lando Norris.

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