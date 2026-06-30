ran Mehr Sport Formel 1: Russell siegt bei "Kack-Rennen" in Spielberg! Fans enttäuscht Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Im achten Rennen der Saison konnte George Russell erstmals seit dem Auftaktrennen wieder gewinnen und den Abstand auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli weiter verkürzen. Ferraris Teamstrategie stößt derweil nach dem starken Qualifying auf Unverständnis.

Die Durststrecke endet in der Hitze von Spielberg: George Russell hat unbeirrt von spektakulären Duellen seiner Verfolger endlich seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und sich im Kampf um den WM-Titel zurückgemeldet. Fast vier Monate nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Melbourne gewann Russell den Großen Preis von Österreich, überhaupt scheinen die Kräfteverhältnisse neu durchmischt: Max Verstappen trumpfte im runderneuerten Red Bull groß auf und wurde Zweiter, Spitzenreiter Kimi Antonelli komplettiert das Podium - und Lewis Hamilton kassierte nach dem jüngsten Aufschwung einen Rückschlag, der Ferrari-Star wurde nur Fünfter. Formel 1: FIA hebt wohl Amtszeitbegrenzung für den Präsidenten auf Russell ist damit wieder Zweiter in der Gesamtwertung und hat nur noch 40 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Antonelli. Der Brite fuhr am Start davon und hielt die Konkurrenten danach auf Distanz. Für Hamilton gab es zwei Wochen nach dem ersten Sieg im Ferrari wenig zu holen, Grund war eine fragwürdige Strategie der Scuderia.

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Hülkenberg verpasst erneut Punkte Nico Hülkenberg verpasste auch im achten von 22 WM-Läufen mit seinem neuen Team Audi die Punkte. Der Emmericher, der als 14. auf die Strecke gegangen war, wurde Zwölfter. Einen Schlüsselfaktor sahen die Teams in den hohen Temperaturen von rund 35 Grad. "Es wird eine harte Nuss heute für Mensch und Maschine", sagte Hülkenberg vor dem Rennstart bei "Sky". "Das ist wahrscheinlich das heißeste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe", sagte auch Polesetter Russell: "Jeder wird Probleme haben." Besonders die Reifen litten bei Asphalttemperaturen über 50 Grad. Als die Ampeln ausgingen, knüpften die ersten Runden an das spektakuläre Qualifying am Samstag an. Russell blieb souverän an der Spitze, dahinter lieferte sich Leclerc ein enges Duell mit Teamkollege Hamilton. Der Monegasse verlor erst den zweiten Platz - und rutschte dann weiter auf Platz fünf ab. Verstappen ging als großer Gewinner der Startphase hervor. Nachdem er im runderneuerten Red Bull im Qualifying wiedererstarkt, aber auch gecrasht war, düpierte er sowohl Leclerc als auch Antonelli innerhalb von drei Kurven und schob sich auf Platz drei vor.

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Ferrari-Strategie wirft Fragen auf In Runde elf duellierte sich Verstappen hart mit Hamilton, der Rekordweltmeister behielt im Ferrari zunächst die Oberhand, ehe er zwei Runden später als erster Top-Pilot an die Box kam. Bis dahin hatte die Hitze schon die ersten Fahrer um ihr Rennen gebracht. Cadillac musste sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio Perez mit brennenden Bremsen in die Box rufen. Nachdem auch Verstappen an der Box war, nahm der Zweikampf mit Hamilton wieder Fahrt auf - in der 22. Runde mit dem besseren Ende für den Niederländer. Hamiltons Rennen wurde dann auch durch einen Strategiefehler erschwert. Während alle Top-Teams auf eine Zwei-Stopp-Strategie mit den härteren Reifenmischungen setzten, schickte Ferrari Hamilton zwischenzeitlich auf weichem Gummi wieder raus. Hamilton machte drei Stopps und fiel zurück. Vorne pirschte sich Verstappen Stück für Stück bis auf 1,5 Sekunden an Russell heran, näher kam er dem Sieger aber nicht mehr. Auch interessant: Formel 1 - Piloten bei Kühlwesten wegen Hitze in Österreich uneins: "Auto macht eher schlapp als ich"

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