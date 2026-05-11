Mit diesem Trick erhalten Sie kostenlosen Zahnersatz

Bild: ERGO

Jeder zweite Deutsche ist betroffen Zahnprobleme kann man leider nicht planen. So braucht z. B. jeder zweite Deutsche im Laufe seines Lebens Zahnersatz. Gewöhnliche Zahnbehandlungen kosten schnell mehrere tausende Euro. Krankenkassen übernehmen oftmals nur einen Bruchteil der Behandlungskosten. Dadurch bleiben viele gesetzlich Versicherte auf den hohen Kosten sitzen und geraten schuldlos in finanzielle Schwierigkeiten. Tausende Deutsche sind begeistert: Hohe Zahnarztkosten gehören mit diesem Trick der Vergangenheit an! Wir zeigen, wie es geht.

Dieser Trick verrät, was Sie dagegen tun können Was Krankenkassen nicht verraten: Eine simple Zahn-Versicherung reicht aus, um die hohen Zahnarztkosten abzufedern. Besonders beliebt sind folgende Leistungen: Sofortleistung bei Kronen, Brücken und Prothesen

Ersatz fehlender Zähne

Absicherung von Implantaten

Professionelle Zahnreinigung Kundenliebling ist die Zahn-Versicherung der ERGO. Bereits Millionen Kunden nutzen die erstklassige Absicherung und sparen damit bares Geld. JETZT BERECHNEN LASSEN

Die Lösung: Überraschend günstig Wir haben ausgerechnet, dass sich diese Zahn-Versicherung sogar lohnt, selbst wenn absolut gar nichts passiert. Die ERGO übernimmt nämlich die vollständigen Kosten für mehrere professionelle Zahnreinigungen pro Jahr. Die Tarife beginnen bereits ab günstigen 11,80 Euro pro Monat. Einzigartig bei der ERGO: Mit der Sofortleistung sparen Sie bares Geld, auch wenn Ihr Zahnarzt bereits eine Behandlung empfohlen hat. All das ohne Wartezeit! Es spielt keine Rolle bei welcher Krankenversicherung Sie momentan versichert sind, da die Zahn-Versicherung komplett unabhängig ist und sich somit nichts bei Ihrer aktuellen Krankenversicherung ändert. Wegen der großen Nachfrage können derzeit nur begrenzt Neukunden aufgenommen werden. Überprüfen Sie daher jetzt, ob Sie sich noch absichern können.