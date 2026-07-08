Tour de France - Nur Kooij zu stark: Kanter spurtet überraschend auf Rang zwei

ran Fußball WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Fast hätte Max Kanter seine erste Tour-Etappe gewonnen. Am Ende muss sich der Sprinter nur einem Niederländer geschlagen geben.

Max Kanter trat mit voller Kraft in die Pedale und musste sich am Ende nur dem überragenden Niederländer Olav Kooij geschlagen geben. Der 28-Jährige vom Team XDS Astana hat beim ersten Massenspurt-Spektakel der Tour de France einen Premierensieg nur knapp verpasst. Kooij (Decathlon–CMA CGM) triumphierte beim Highspeed-Finale in Pau vor dem Cottbuser und Tim Merlier aus Belgien. "Es war ziemlich nervös im Feld", sagte Kanter, der zuvor auch beim Zwischensprint geglänzt hatte, in der "ARD": "Jeder wollte vorne fahren, dadurch ist es halt extrem stressig gewesen. Jeder wollte in der richtigen Position sein." Kanter selbst gelang das hervorragend. Pascal Ackermann (Kandel/Jayco-AlUla) und Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) an seinem 32. Geburtstag verpassten eine Platzierung in den Top-Ten. Die deutschen Radprofis müssen trotz der Topleistung von Kanter, der seinem größten Karriereerfolg ganz nahe kam, weiter auf den ersten Etappensieg bei der Tour seit fünf Jahren warten. Auf der ersten von nur fünf Etappen, bei denen sich die "reinen" Sprinter Siegchancen ausrechnen dürfen, ließen es die Topfavoriten gemütlich angehen. Titelverteidiger Tadej Pogacar rollte wie sein Rivale Jonas Vingegaard mit dem Feld ins Ziel.

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