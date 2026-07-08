Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball-WM

WM 2026: Auf dieses Preisgeld darf sich der Weltmeister freuen

Veröffentlicht:

von Julian Bachmann

ran Fußball

WM 2026 - "Lächerlich": Fans wittern Messi-Bonus der FIFA

Videoclip • 02:07 Min

So voll wie dieses Jahr war der Geldtopf noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Den Titelträger 2026 erwartet ein wahrer Geldregen.

Die WM 2026 bricht mehrere Rekorde. Es gibt so viele Spiele und Mannschaften wie noch nie. Doch auch die finanzielle Beteiligung des FIFA-Rats fällt höher aus als je zuvor.

So hat die FIFA eine Rekordbeteiligung von 727 Millionen US-Dollar am Turnier bewilligt.

Nächste Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:15 Uhr • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    145 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:15 Uhr • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    145 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 09.07. 12:15 • Radsport

    Tour de France im Livestream: 5. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    330 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 09.07. 12:15 • Radsport

    Tour de France im Livestream: 5. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    330 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr als zehn Millionen US-Dollar für jeden WM-Teilnehmer

Der größte Teil der insgesamt 655 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber der vorigen Weltmeisterschaft entspricht, wird als Preisgeld an die 48 teilnehmenden Teams ausgeschüttet.

Die Verteilung erfolgt abhängig von der erreichten Platzierung:

  • Weltmeister: 50 Millionen US-Dollar

  • 2. Platz: 33 Millionen US-Dollar

  • 3. Platz: 29 Millionen US-Dollar

  • 4. Platz: 27 Millionen US-Dollar

  • 5.–8. Platz (Viertelfinalisten): 19 Millionen US-Dollar

  • 9.–16. Platz (Achtelfinalisten): 15 Millionen US-Dollar

  • 17.–32. Platz (Sechzehntelfinalisten): 11 Millionen US-Dollar

  • 33.–48. Platz: 9 Millionen US-Dollar

Darüber hinaus erhält jede qualifizierte Mannschaft eine Unterstützung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar zur Deckung der Vorbereitungskosten. Damit erhalten alle teilnehmenden Mitgliedsverbände für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine garantierte Mindestsumme von 10,5 Millionen US-Dollar.

Auch interessant: WM 2026: Wird Michael Olises gelbe Karte aufgehoben? FIFA-Urteil gefallen

Mehr WM-Videos

So viel verdienten die bisherigen Weltmeister

Durch die Menge an Mannschaften und Spielen verbucht die FIFA höhere Werbeeinnahmen, Sponsorengelder und Ticketverkäufe als je zuvor. Bei früheren Weltmeisterschaften war damit viel weniger Geld im Umlauf, was sich auch in den Preisgeldern widergespiegelt hat.

Brasilien durfte sich 2002 über ein Preisgeld von 8,3 Millionen US-Dollar freuen. Die Südamerikaner kassierten damit weniger als jede einzelne Mannschaft des aktuellen Turniers.

Im Jahr 2006 erhielt Gewinner Italien 19,9 Millionen US-Dollar. Damit sind die Südeuropäer in etwa gleichzusetzen mit den Viertelfinal-Teilnehmern der WM 2026.

30 Millionen Dollar warteten auf Spanien beim WM-Sieg 2010. Die deutsche Nationalmannschaft erhielt im Jahr 2014 noch einmal fünf Millionen mehr (35 Millionen US-Dollar).

Der WM-Sieg 2018 bescherte den Franzosen Einnahmen von 38 Millionen US-Dollar. Argentinien verdiente sich 42 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Auf den diesjährigen Sieger wartet nun ein Preisgeld von 50 Millionen US-Dollar.

Mehr WM-News:

- Anzeige -
- Anzeige -