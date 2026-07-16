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Tennis: Alcaraz fällt nach Verletzung hinter Zverev zurück - Comeback in Cincinnati geplant
Veröffentlicht:von ran.de
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Sinner zu gut für Zverev! Fans haben schlimmen Verdacht
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Carlos Alcaraz hat sich im April eine Handgelenksverletzung zugezogen. Jetzt steht der 23-Jährige wohl vor einer Rückkehr im nächsten Monat. Während seiner Ausfallzeit ist er in der Weltrangliste abgerutscht.
Tennis-Superstar Carlos Alcaraz steht wohl vor seinem Comeback im nächsten Monat. Der 23-Jährige steht auf der Meldeliste für die Cincinnati Open vom 13. bis 24. August.
Der Spanier hatte sich bei den Barcelona Open im April 2024 eine Verletzung am rechten Handgelenk zugezogen. Laut der spanischen Tageszeitung "La Verdad" soll er sich nun "vollständig erholt" haben und sich auf der Zielgeraden seiner Reha befinden.
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Boris Becker bezweifelte zeitnahes Alcaraz-Comeback
Zuvor hatte die deutsche Tennis-Legende Boris Becker daran gezweifelt, dass Alcaraz im August spielbereit sein würde: "Wenn er Mitte Juli noch nicht mal einen Ball sachte schlagen kann - ob das mit Cincinnati und den US Open was wird? Ich bezweifel' es", sagte der 58-Jährige in seinem Podcast mit Andrea Petkovic.
Ausgangspunkt seiner Aussage war ein Video des Spaniers, dass ihn im Juli beim Training zeigte. Darin wirkte der 23-Jährige noch vorsichtig in seinen Bewegungen und weit entfernt davon, wieder bei einem Turnier antreten zu können.
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Nach French-Open-Sieg und Wimbledon-Finaleinzug: Alexander Zverev überholt Alcaraz in Weltrangliste
Während seiner Ausfallzeit ist Alcaraz in der ATP-Weltrangliste auf den dritten Platz abgerutscht. Alexander Zverev hat den Spanier nach seinem Sieg bei den French Open und seinem Finaleinzug in Wimbledon überholt und steht nun auf dem zweiten Platz. An der Spitze steht weiterhin der Italiener Jannik Sinner, der seinen Titel auf dem "Heiligen Rasen" verteidigte.
In der ATP-Saison geht es bereits nächste Woche mit dem Generali Open in Kitzbühel und den Millennium Estoril Open in Portugal weiter.
Auch interessant: Alexander Zverev: Wimbledon-Finalist mit Diabetes - wie beeinflusst die Erkrankung den deutschen Tennis-Star?
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