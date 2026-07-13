Tennis - Dopingverstoß: Argentinier Bagnis für zwölf Monate gesperrt

Der argentinische Tennisprofi Facundo Bagnis ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwölf Monate gesperrt worden.

Das teilte die Internationale Agentur für Tennisintegrität (ITIA) am Montag mit. Demnach war der 36-Jährige bei der Qualifikation für die US Open im August 2025 positiv auf Hydrochlorothiazid getestet worden. Die Substanz gilt laut der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als Diuretikum und Verschleierungsmittel.

Bagnis, einst die Nummer 55 der Weltrangliste, trat im Oktober 2025 freiwillig eine vorläufige Sperre an. Der Argentinier führte den Befund auf ein verunreinigtes und durch einen Arzt verschriebenes Nahrungsergänzungsmittel zurück. Nach Untersuchungen eines unabhängigen Labors wurde seine Erklärung als plausibel gewertet, die ITIA sah den Verstoß als nicht vorsätzlich an.

Unter Berücksichtigung mildernder Umstände akzeptierte Bagnis eine Sperre von zwölf Monaten und verzichtete auf eine Anhörung. Die bereits verbüßte Zeit der vorläufigen Sperre wird angerechnet. Die Sperre endet damit am 17. Oktober 2026.