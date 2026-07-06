:newstime Alexander Zverev spricht über Familienpläne Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alexander Zverev steht unmittelbar vor dem erstmaligen Einzug in das Viertelfinale von Wimbledon - doch die Entscheidung fällt erst am Dienstag.

Wegen der für 23.00 Uhr Ortszeit angesetzten Sperrstunde im Londoner Südwesten wurde das Duell des French-Open-Siegers mit dem Tschechen Jiri Lehecka (Nr. 13) beim Stand von 6:4, 7:5, 3:3 unterbrochen. Bis dahin zeigte Zverev eine hochkonzentrierte Leistung. Zverev will Jan-Lennard Struff in das Viertelfinale folgen. Sollte ihm das gelingen, würden zum ersten Mal seit 2012 zwei deutsche Tennisspieler in der Runde der letzten acht des Rasenklassikers stehen. Wimbledon: Achtung, Achtelfinale! Alexander Zverev baut auf das "Kurzzeitgedächtnis" Während Zverev den letzten Schritt dorthin aber noch gehen muss, duelliert sich der 36 Jahre alte Struff am Dienstag auf Court 1 (14.00 Uhr MESZ) mit dem italienischen Titelverteidiger und Topfavoriten Jannik Sinner bereits um den Einzug in das Halbfinale.

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