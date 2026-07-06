Wimbledon 2026 - Struff furchtlos vs. Sinner: "Traue ich mir zu"

:newstime Alexander Zverev spricht über Familienpläne Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jan-Lennard Struff erreicht in Wimbledon im Spätherbst seiner Tennis-Karriere sein erstes Viertelfinale gegen Jannik Sinner. Der Deutsche glaubt an die Sensation.

Furchtlos gegen den Topfavoriten: Jan-Lennard Struff glaubt auch im Duell mit dem italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner an seine Chance. "Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, das ist völlig klar", sagte der Warsteiner vor dem Viertelfinale in Wimbledon gegen den Titelverteidiger: "Aber klar, natürlich traue ich mir zu, dass ich da etwas schaffen kann. Sonst bringt es nichts, auf den Platz zu gehen."

Wimbledon 2026: Struff-Märchen geht weiter Struff erlebt beim Rasenklassiker ein nicht für möglich gehaltenes Märchen, nach der verletzungsbedingten Aufgabe seines polnischen Gegners Hubert Hurkacz steht er sensationell in der Runde der letzten acht. Wimbledon 2026 live im Free-TV und Stream Und weil dieser Tage Struff scheinbar nichts aus der Bahn werfen kann, geht dieser "mit Selbstvertrauen" in den Showdown mit Sinner, gegen den er nach drei Aufeinandertreffen noch ohne Sieg ist. "Ich habe echt gut gespielt", sagte Struff mit Blick auf seine bisherige Reise in London. Nun wolle er sich "bestmöglich" vorbereiten: "Und dann schauen wir, was wird."

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