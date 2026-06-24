NFL NFL: Burrow vergleicht Bengals mit Super-Team Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die NFL hat Skandal-Quarterback Brendan Sorsby den Weg in die Liga versperrt.

Die NFL hat Quarterback Brendan Sorsby klargemacht, dass dieser nach dem Wettskandal in der kommenden Saison nicht in der Liga spielen wird. Sorsby hatte versucht, über den ungewöhnlichen Weg des Supplemental Draft in die NFL zu gelangen. In einem Brief, der "The Athletic" vorliegt, blockt die Liga dieses Vorhaben des Quarterbacks aber vehement. Nach Boston-Invasion: Bald NFL-Spiel in Schottland? "Im Laufe Ihrer College-Karriere haben Sie wissentlich wiederholt und in erheblichem Umfang gegen NCAA-Regeln verstoßen, die der Wahrung der Integrität des sportlichen Wettbewerbs dienen", schrieb Larry Ferazani, Chefjustiziar des NFL Management Council. Ferazani bemängelt dabei die fehlende Einsicht für die Verstöße des 22-Jährigen, der durch einen großen Wettskandal für Aufsehen gesorgt hat. "Ihr Antrag geht auf diese Vorgänge nicht ein. Er zeigt auch keine Verantwortungsübernahme für Ihr Verhalten und macht nicht deutlich, ob oder wie Sie sich künftig an die Regeln und Richtlinien der Liga zur Integrität des Wettbewerbs halten würden", heißt es weiter.

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NCAA sperrt Sorsby nach Wettskandal Der College-Star gab vor wenigen Wochen öffentlich zu, spielsüchtig zu sein, nachdem er über Jahre mehr als 9.000 Wetten mit einem Gesamtvolumen von über 90.000 Dollar auf sein eigenes Team gesetzt hatte. Aus diesem Grund hat er sich auch in therapeutische Behandlung gegeben. Das hielt die NCAA dennoch nicht davon ab, ihn für das komplette kommende Jahr zu sperren. Von einem Gericht wurde dies zwar aufgehoben und die Sperre auf zwei Spiele verkürzt, Texas Tech machte jedoch klar, dass Sorsby nicht mehr Teil des Teams sein würde. Daraufhin entschloss sich Sorsby, den Weg über den Supplemental Draft in die NFL zu wagen. Dieser ungewöhnliche Weg ist für Talente, die erst nach dem eigentlichen Draft teilnahmeberechtigt sind. Es gibt keine feste Reihenfolge, sondern Teams können Picks für Spieler bieten. Zuletzt wurde über dieses Verfahren im Jahr 2019 Safety Jalen Thompson von den Arizona Cardinals für einen Fünftrundenpick verpflichtet.

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NFL hält dieses Jahr keinen Supplemental Draft ab Sorsby hatte seinen Antrag auf eine Zulassung für den Supplemental Draft zwar fristgerecht eingereicht, die Liga machte aber klar, dass sie nicht plane, den Supplemental Draft in diesem Jahr abzuhalten, da sich neben Sorsby kein anderer Spieler angemeldet habe. Allerdings erklärte die NFL, dass Sorsby "ein talentierter Spieler mit Potenzial für künftigen Erfolg" sei und riet ihm, den Sprung über den offiziellen Draft 2027 in die Liga zu versuchen. Sorsby gilt als eines der besten Quarterback-Talente des Landes und lief in seiner College-Karriere bereits für Indiana, Cincinnati und Texas Tech auf.

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