NFL NFL: "Keine Freundin"-Regel in Gefahr? Mendoza turtelt mit Olympia-Queen Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.

Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback. Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren. Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich. ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen bei den 32 NFL-Teams aktuell sind. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 10. Juni 2026)

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Cleveland Browns Bei den Cleveland Browns ist der Zweikampf zwischen Shedeur Sanders und Deshaun Watson zumindest vorerst entschieden: Die Franchise bestimmte Watson zum Starting Quarterback für Week 1. Der in der Kritik stehende und bei Browns-Fans unbeliebte Spielmacher verstehe die Frustration und wolle sich nun "einfach auf Football konzentrieren, um sicherzustellen, dass ich meine beste Leistung abrufe", wie er auf der ersten Pressekonferenz nach der Entscheidung sagte. Starter: Deshaun Watson

Backups: Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, Taylen Green

Deshaun Watson liefert sich einen Zweikampf mit Shedeur Sanders um den Starting-Posten. Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Minnesota Vikings Nach einer schwachen Saison von J.J. McCarthy und der Verpflichtung von Kyler Murray gingen viele Beobachter davon aus, dass der Ex-Cardinals-Star den Posten des Starters übernehmen würde. Und so kommt es nach einem monatelangen Duell auch. Denn die Entscheidung ist gefallen: Murray ist der Starting Quarterback bei den Vikings. Das berichtet ESPN kurz vor dem Start der Preseason. Er wird die Vikings damit in Week 1 gegen die Green Bay Packers anführen. Murray geht in seine achte Saison in der NFL, die vorherigen sieben hatte er bei den Arizona Cardinals verbracht. McCarthy wiederum geht in seine dritte Saison bei den Vikings. Die erste hatte er verletzt verpasst und in der zweiten nicht überzeugen können. Starter: Kyler Murray

Backups: J.J. McCarthy, Carson Wentz, Max Brosmer

Kyler Murray vollzog einen Tapetenwechsel und läuft künftig für die Minnesota Vikings auf. Bild: Icon Sportswire

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Arizona Cardinals Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett wollte einen neuen Vertrag und hat ihn auch bekommen. Er ist als Starter vorgesehen. Dafür machte Rookie Carson Beck im Hall-of-Fame-Game gegen die Carolina Panthers eine gute Figur. Gegen eine B-Version der Panthers, doch es soll bei der Franchise Leute geben, die ihm den NFL-Job zutrauen, auch relativ kurzfristig. Starter: Jacoby Brissett

Backups: Gardner Minshew, Carson Beck, Kedon Slovis

Jacoby Brissett wird wohl für die Cardinals starten. Bild: Icon Sportswire

Las Vegas Raiders Bei den Raiders ist Fernando Mendoza als Erstrunden-Rookie hinter Kirk Cousins gelistet. Der Rookie soll wohl vorerst vom Altmeister lernen, ehe er früher oder später zum Starter ernannt wird. Starter: Kirk Cousins

Backup: Fernando Mendoza, Aidan O'Connell

Kirk Cousins dürfte bei den Raiders künftig Fernando Mendoza unterstützen. Bild: Icon Sportswire

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Atlanta Falcons Starter: Tua Tagovailoa

Backup: Trevor Siemian, Jack Strand

Verletzt: Michael Penix Jr.

Kann Tua Tagovailoa seiner Karriere bei den Atlanta Falcons neuen Schwung verleihen? Bild: Icon Sportswire

Baltimore Ravens Starter: Lamar Jackson

Backup: Tyler Huntley, Joe Fagnano, Diego Pavia

Lamar Jackson ist die unumstrittene Nummer 1 der Baltimore Ravens. Bild: Icon Sportswire

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Buffalo Bills Starter: Josh Allen

Backups: Kyle Allen, Shane Buechele

Josh Allen will mit den Buffalo Bills endlich Richtung Super Bowl marschieren. Bild: Icon Sportswire

Carolina Panthers Starter: Bryce Young

Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes King

Bryce Young dürfte bei den Carolina Panthers vor einer wegweisenden Saison stehen. Bild: Icon Sportswire

Chicago Bears Starter: Caleb Williams

Backups: Tyson Bagent, Case Keenum, Miller Moss

Gelingt Caleb Williams 2026 der nächste Schritt in seiner Entwicklung? Bild: Icon Sportswire

Cincinnati Bengals Starter: Joe Burrow

Backups: Joe Flacco, Josh Johnson, Sean Clifford

Joe Burrow schaffte es mit den Cincinnati Bengals drei Jahre in Folge nicht in die Playoffs. Bild: Icon Sportswire

Dallas Cowboys Starter: Dak Prescott

Backups: Joe Milton III, Sam Howell

Dak Prescott und die Dallas Cowboys wollen sich 2026 deutlich steigern. Bild: Icon Sportswire

Denver Broncos Starter: Bo Nix

Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger

Bo Nix verletzte sich in der Vorsaison im AFC Championship Game. Bild: Icon Sportswire

Detroit Lions Starter: Jared Goff

Backup: Teddy Bridgewater, Luke Altmyer

An Jared Goff führt bei den Detroit Lions derzeit kein Weg vorbei. Bild: Icon Sportswire

Green Bay Packers Starter: Jordan Love

Backups: Tyrod Taylor, Kyle McCord, Kyron Drones

Auch 2026 wird Jordan Love die Snaps bei den Green Bay Packers empfangen. Bild: Icon Sportswire

Houston Texans Starter: C.J. Stroud

Backups: Davis Mills, Graham Mertz

C.J. Stroud ist die Bestätigung siner Rookiesaison nach wie vor schuldig geblieben. Bild: UPI Photo

Indianapolis Colts Starter: Daniel Jones

Backups: Riley Leonard, Easton Stick, Anthony Richardson (hat Trade angefragt)

Daniel Jones hat sich nach seinem Achillessehnenriss zurückgekämpft. Bild: Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars Starter: Trevor Lawrence

Backups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey Aguilar

Trevor Lawrence zeigte unter Liam Coen zuletzt eine klare Verbesserung. Bild: UPI Photo

Kansas City Chiefs Starter: Justin Fields

Backups: Garrett Nussmeier, Chris Oladokun

Verletzt: Patrick Mahomes

Patrikc Mahomes laboriert derzeit an einem Kreuzbandriss. Bild: ZUMA Press Wire

Los Angeles Chargers Starter: Justin Herbert

Backups: Trey Lance, DJ Uiagalelei

Justin Herbert musste 2025 sehr oft vor den gegnerischen Rushern flüchten. Bild: Icon Sportswire

Los Angeles Rams Starter: Matthew Stafford

Backup: Ty Simpson, Stetson Bennett IV, Matthew Caldwell

Matthew Stafford ist der amtierende MVP. Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins Starter: Malik Willis

Backups: Quinn Ewers, Cam Miller, Mark Gronowski

Malik Willis kam in der Free Agency neu zu den Miami Dolphins. Bild: ZUMA Press

New England Patriots Starter: Drake Maye

Backup: Tommy DeVito, Behren Morton

Gelingt Drake Maye erneut eine Fabelsaison? Bild: UPI Photo

New Orleans Saints Starter: Tyler Shough

Backups: Spencer Rattler, Zach Wilson

Tyler Shough zeigte in seinem ersten NFL-Jahr gute Ansätze. Bild: Icon Sportswire

New York Giants Starter: Jaxson Dart

Backup: Jameis Winston, Brandon Allen

Wird Jaxson Dart 2026 mehr Vorsicht in seinen Aktionen walten lassen? Bild: Icon Sportswire

New York Jets Starter: Geno Smith

Backups: Cade Klubnik, Brady Cook, Bailey Zappe

Gneo Smith kehrte in der Offseason zu den New York Jets zurück. Bild: ZUMA Press Wire

Philadelphia Eagles Starter: Jalen Hurts

Backups: Andy Dalton, Tanner McKee, Cole Payton

Jalen Hurts und die Phildelphia Eagles hatten offensiv zuletzt große Probleme. Bild: Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers Starter: Aaron Rodgers

Backup: Mason Rudolph, Will Howard, Drew Allar

Aaron Rodgers wird wohl seine letzte NFL-Saison spielen. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

San Francisco 49ers Starter: Brock Purdy

Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke, Adrian Martinez

Brock Purdy ist bei den San Francisco 49ers längst unangefochten. Bild: Icon Sportswire

Seattle Seahawks Starter: Sam Darnold

Backups: Drew Lock, Jalen Milroe

Sam Darnold gewann in der Vorsaison mit den Seattle Seahawks den Super Bowl. Bild: UPI Photo

Tampa Bay Buccaneers Starter: Baker Mayfield

Backups: Jake Browning, Connor Bazelak, Jalon Daniels

Baker Mayfield hofft auf eine bessere Saison 2026. Bild: Icon Sportswire

Tennessee Titans Starter: Cam Ward

Backups: Mitch Trubisky, Will Levis, Hendon Hooker

Nach seinem schwierigen Rookiejahr will Cam Ward seine NFL-Tauglichkeit beweisen. Bild: Icon Sportswire

Washington Commanders Starter: Jayden Daniels

Backups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartman