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NFL: Quarterback-Situationen der 32 Teams in der Preseason - Cleveland Browns mit Watson oder Sanders? Entscheidung fix
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:18 Min
Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.
Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback.
Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren. Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich.
ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen bei den 32 NFL-Teams aktuell sind. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 10. Juni 2026)
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Cleveland Browns
Bei den Cleveland Browns ist der Zweikampf zwischen Shedeur Sanders und Deshaun Watson zumindest vorerst entschieden: Die Franchise bestimmte Watson zum Starting Quarterback für Week 1.
Der in der Kritik stehende und bei Browns-Fans unbeliebte Spielmacher verstehe die Frustration und wolle sich nun "einfach auf Football konzentrieren, um sicherzustellen, dass ich meine beste Leistung abrufe", wie er auf der ersten Pressekonferenz nach der Entscheidung sagte.
Starter: Deshaun Watson
Backups: Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, Taylen Green
Minnesota Vikings
Nach einer schwachen Saison von J.J. McCarthy und der Verpflichtung von Kyler Murray gingen viele Beobachter davon aus, dass der Ex-Cardinals-Star den Posten des Starters übernehmen würde. Und so kommt es nach einem monatelangen Duell auch.
Denn die Entscheidung ist gefallen: Murray ist der Starting Quarterback bei den Vikings. Das berichtet ESPN kurz vor dem Start der Preseason. Er wird die Vikings damit in Week 1 gegen die Green Bay Packers anführen.
Murray geht in seine achte Saison in der NFL, die vorherigen sieben hatte er bei den Arizona Cardinals verbracht. McCarthy wiederum geht in seine dritte Saison bei den Vikings. Die erste hatte er verletzt verpasst und in der zweiten nicht überzeugen können.
Starter: Kyler Murray
Backups: J.J. McCarthy, Carson Wentz, Max Brosmer
Arizona Cardinals
Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett wollte einen neuen Vertrag und hat ihn auch bekommen. Er ist als Starter vorgesehen.
Dafür machte Rookie Carson Beck im Hall-of-Fame-Game gegen die Carolina Panthers eine gute Figur. Gegen eine B-Version der Panthers, doch es soll bei der Franchise Leute geben, die ihm den NFL-Job zutrauen, auch relativ kurzfristig.
Starter: Jacoby Brissett
Backups: Gardner Minshew, Carson Beck, Kedon Slovis
Las Vegas Raiders
Bei den Raiders ist Fernando Mendoza als Erstrunden-Rookie hinter Kirk Cousins gelistet. Der Rookie soll wohl vorerst vom Altmeister lernen, ehe er früher oder später zum Starter ernannt wird.
Starter: Kirk Cousins
Backup: Fernando Mendoza, Aidan O'Connell
Atlanta Falcons
Starter: Tua Tagovailoa
Backup: Trevor Siemian, Jack Strand
Verletzt: Michael Penix Jr.
Baltimore Ravens
Starter: Lamar Jackson
Backup: Tyler Huntley, Joe Fagnano, Diego Pavia
Buffalo Bills
Starter: Josh Allen
Backups: Kyle Allen, Shane Buechele
Carolina Panthers
Starter: Bryce Young
Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes King
Chicago Bears
Starter: Caleb Williams
Backups: Tyson Bagent, Case Keenum, Miller Moss
Cincinnati Bengals
Starter: Joe Burrow
Backups: Joe Flacco, Josh Johnson, Sean Clifford
Dallas Cowboys
Starter: Dak Prescott
Backups: Joe Milton III, Sam Howell
Denver Broncos
Starter: Bo Nix
Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
Starter: Jared Goff
Backup: Teddy Bridgewater, Luke Altmyer
Green Bay Packers
Starter: Jordan Love
Backups: Tyrod Taylor, Kyle McCord, Kyron Drones
Houston Texans
Starter: C.J. Stroud
Backups: Davis Mills, Graham Mertz
Indianapolis Colts
Starter: Daniel Jones
Backups: Riley Leonard, Easton Stick, Anthony Richardson (hat Trade angefragt)
Jacksonville Jaguars
Starter: Trevor Lawrence
Backups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey Aguilar
Kansas City Chiefs
Starter: Justin Fields
Backups: Garrett Nussmeier, Chris Oladokun
Verletzt: Patrick Mahomes
Los Angeles Chargers
Starter: Justin Herbert
Backups: Trey Lance, DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
Starter: Matthew Stafford
Backup: Ty Simpson, Stetson Bennett IV, Matthew Caldwell
Miami Dolphins
Starter: Malik Willis
Backups: Quinn Ewers, Cam Miller, Mark Gronowski
New England Patriots
Starter: Drake Maye
Backup: Tommy DeVito, Behren Morton
New Orleans Saints
Starter: Tyler Shough
Backups: Spencer Rattler, Zach Wilson
New York Giants
Starter: Jaxson Dart
Backup: Jameis Winston, Brandon Allen
New York Jets
Starter: Geno Smith
Backups: Cade Klubnik, Brady Cook, Bailey Zappe
Philadelphia Eagles
Starter: Jalen Hurts
Backups: Andy Dalton, Tanner McKee, Cole Payton
Pittsburgh Steelers
Starter: Aaron Rodgers
Backup: Mason Rudolph, Will Howard, Drew Allar
San Francisco 49ers
Starter: Brock Purdy
Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke, Adrian Martinez
Seattle Seahawks
Starter: Sam Darnold
Backups: Drew Lock, Jalen Milroe
Tampa Bay Buccaneers
Starter: Baker Mayfield
Backups: Jake Browning, Connor Bazelak, Jalon Daniels
Tennessee Titans
Starter: Cam Ward
Backups: Mitch Trubisky, Will Levis, Hendon Hooker
Washington Commanders
Starter: Jayden Daniels
Backups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartman
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