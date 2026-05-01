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DFB-Pokal: Aktuelle News

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Der FC Bayern und der VfB Stuttgart stehen im DFB-Pokalfinale. Wie komme ich an Tickets?

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Aktuell spielt er mit seinem Vater in Saudi-Arabien.

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Der DFB-Pokal: Alles, was du wissen musst

Der DFB-Pokal ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im deutschen Vereinsfußball. Jedes Jahr schreiben Amateurvereine Geschichte, Favoriten straucheln und Millionen Fans fiebern mit, wenn es wieder heißt: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze."

Hier bekommst du einen umfassenden Überblick über den Wettbewerb, von der aktuellen TV-Übertragung bis hin zu den spannenden Auslosungen.

Faszination K.o.-System: David gegen Goliath im DFB-Pokal

Der Reiz des DFB-Pokals liegt in seiner Unvorhersehbarkeit. Insgesamt 64 Mannschaften starten in der ersten Hauptrunde. Dazu gehören alle 18 Bundesligisten, alle 18 Zweitligisten, die vier besten Teams der 3. Liga sowie 24 Vertreter aus den Landesverbänden (meist die Verbandspokalsieger). Das Prinzip ist simpel: Wer verliert, fliegt raus. Es gibt keine Rückspiele, was jedes Match zu einem Endspiel macht.

DFB-Pokal Auslosung: Der Weg nach Berlin

Bevor der Ball rollt, entscheidet das Losglück über den Weg ins Finale. Die DFB-Pokal Auslosung ist ein festes Ritual, das traditionell im Rahmen der ARD Sportschau oder des ZDF Sporstudios (oft am Sonntag nach der jeweiligen Runde) stattfindet. Die Auslosungen in ZDF und ARD könnt ihr kostenlos auch auf Joyn streamen.

Dabei gibt es Besonderheiten zu beachten:

1. und 2. Runde: Hier gibt es zwei Lostöpfe (Profis vs. Amateure). Die Amateurvereine haben in diesen Runden automatisch Heimrecht gegen Profiklubs, was oft für die besondere Atmosphäre in kleineren Stadien sorgt.

Ab dem Achtelfinale: Es wird in der Regel nur noch aus einem Topf gelost. Das Heimrecht hat der zuerst gezogene Verein, es sei denn, ein Amateurverein trifft auf einen Profiklub – dann tauscht das Heimrecht automatisch zum Amateur.

Die Termine für die Auslosungen werden stets kurzfristig vom DFB bekannt gegeben.

DFB-Pokal-Finale: Sehnsuchtsort Olympiastadion

Seit 1985 findet das Endspiel des DFB-Pokals fest im Berliner Olympiastadion statt. Das Finale ist nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch ein kulturelles Event, das die Saison im deutschen Fußball krönend abschließt. Der Sieger qualifiziert sich direkt für die UEFA Europa League (sofern er nicht bereits über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert ist).

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