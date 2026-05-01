DFB-Pokal
Undav-Frust: Urs Meier kritisiert Schiedsrichter-System
Urs Meier exklusiv: Auch Schiris haben Probleme mit Spielern.
DFB-Pokal
Urs Meier exklusiv: Auch Schiris haben Probleme mit Spielern.
Montag, 11.05. 18:00 • Fussball
115 Min
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Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
155 Min
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Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
125 Min
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DFB-Pokal-Finale 2026
Der FC Bayern und der VfB Stuttgart stehen im DFB-Pokalfinale. Wie komme ich an Tickets?
Bundesliga
24.04.2026 • 11:25 Uhr
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Der DFB-Pokal ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im deutschen Vereinsfußball. Jedes Jahr schreiben Amateurvereine Geschichte, Favoriten straucheln und Millionen Fans fiebern mit, wenn es wieder heißt: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze."
Hier bekommst du einen umfassenden Überblick über den Wettbewerb, von der aktuellen TV-Übertragung bis hin zu den spannenden Auslosungen.
Der Reiz des DFB-Pokals liegt in seiner Unvorhersehbarkeit. Insgesamt 64 Mannschaften starten in der ersten Hauptrunde. Dazu gehören alle 18 Bundesligisten, alle 18 Zweitligisten, die vier besten Teams der 3. Liga sowie 24 Vertreter aus den Landesverbänden (meist die Verbandspokalsieger). Das Prinzip ist simpel: Wer verliert, fliegt raus. Es gibt keine Rückspiele, was jedes Match zu einem Endspiel macht.
Bevor der Ball rollt, entscheidet das Losglück über den Weg ins Finale. Die DFB-Pokal Auslosung ist ein festes Ritual, das traditionell im Rahmen der ARD Sportschau oder des ZDF Sporstudios (oft am Sonntag nach der jeweiligen Runde) stattfindet. Die Auslosungen in ZDF und ARD könnt ihr kostenlos auch auf Joyn streamen.
Dabei gibt es Besonderheiten zu beachten:
1. und 2. Runde: Hier gibt es zwei Lostöpfe (Profis vs. Amateure). Die Amateurvereine haben in diesen Runden automatisch Heimrecht gegen Profiklubs, was oft für die besondere Atmosphäre in kleineren Stadien sorgt.
Ab dem Achtelfinale: Es wird in der Regel nur noch aus einem Topf gelost. Das Heimrecht hat der zuerst gezogene Verein, es sei denn, ein Amateurverein trifft auf einen Profiklub – dann tauscht das Heimrecht automatisch zum Amateur.
Die Termine für die Auslosungen werden stets kurzfristig vom DFB bekannt gegeben.
Seit 1985 findet das Endspiel des DFB-Pokals fest im Berliner Olympiastadion statt. Das Finale ist nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch ein kulturelles Event, das die Saison im deutschen Fußball krönend abschließt. Der Sieger qualifiziert sich direkt für die UEFA Europa League (sofern er nicht bereits über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert ist).
|#
|Spieler
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|11m
|Quote
|2
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|4
|4
|0
|1
|Leopold Querfeld
|1. FC Union Berlin
|3
|4
|2
|1,33
|4
|Luis Díaz
|Bayern München
|5
|3
|0
|0,6
|Dženan Pejčinović
|VfL Wolfsburg
|2
|3
|0
|1,5
|Fabian Schleusener
|Karlsruher SC
|2
|3
|0
|1,5
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|5
|3
|0
|0,6
|8
|Álex Grimaldo
|Bayer Leverkusen
|5
|2
|1
|0,4
|Shinta Appelkamp
|Fortuna Düsseldorf
|2
|2
|0
|1
|Ezechiel Banzuzi
|RB Leipzig
|4
|2
|0
|0,5
|1. FC Heidenheim 1846
|1. FC Kaiserslautern
|1. FC Köln
|1. FC Lok Leipzig
|1. FC Magdeburg
|1. FC Nürnberg
|1. FC Saarbrücken
|1. FC Schweinfurt 05
|1. FC Union Berlin
|1. FSV Mainz 05
|1899 Hoffenheim
|Arminia Bielefeld
|Atlas Delmenhorst
|Bahlinger SC
|Bayer Leverkusen
|Bayern München
|BFC Dynamo
|Blau-Weiß Lohne
|Bor. Mönchengladbach
|Borussia Dortmund
|Dynamo Dresden
|Eintracht Braunschweig
|Eintracht Frankfurt
|Eintracht Norderstedt
|Energie Cottbus
|FC 08 Homburg
|FC Augsburg
|FC Gütersloh
|FC Schalke 04
|FC St. Pauli
|FK Pirmasens
|Fortuna Düsseldorf
|FV Engers 07
|FV Illertissen
|Hallescher FC
|Hamburger SV
|Hannover 96
|Hansa Rostock
|Hertha BSC
|Holstein Kiel
|Jahn Regensburg
|Karlsruher SC
|Preußen Münster
|RB Leipzig
|Rot-Weiss Essen
|RSV Eintracht 1949
|SC Freiburg
|SC Paderborn 07
|SG Sonnenhof Großaspach
|Sportfreunde Lotte
|SpVgg Greuther Fürth
|SSV Ulm 1846
|SV 07 Elversberg
|SV Darmstadt 98
|SV Hemelingen
|SV Sandhausen
|SV Wehen Wiesbaden
|VfB Lübeck
|VfB Stuttgart
|VfL Bochum
|VfL Wolfsburg
|Viktoria Köln
|Werder Bremen
|ZFC Meuselwitz