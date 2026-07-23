NFL: Alte Egos und neue Waffen - Schaffen die Eagles den Turnaround?

Der amtierende Super-Bowl-Sieger muss in den kommenden Wochen auf eine wichtige Stütze in der Defense verzichten.

Rückschlag für die Seattle Seahawks. Safety Nick Emmanwori musste sich einer Operation am rechten Knöchel unterziehen und wird im Trainingslager einige Zeit lang fehlen, das berichtet "ESPN".

Am Montag wurde der 22-Jährige auf die PUP-Liste gesetzt, also die Liste mit den Spielern, die körperlich nicht einsatzfähig sind. Zunächst war der Grund unklar, hatte Emmanwori doch den Frühling über an den Trainingseinheiten teilgenommen.

2025 wurde der Safety in der zweiten Runde gedraftet und hatte bereits in seiner Rookie-Saison mit zwei Verletzungen am rechten Knöchel zu kämpfen.

So zog er sich unter anderem kurz vor dem Super Bowl eine Verstauchung zu, lief im NFL-Endspiel gegen die New England Patriots aber dennoch auf und gewann mit seinem Team.