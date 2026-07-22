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NFL - Alle Infos zu den Training Camps und der Preseason: Start, Standorte, Termine, Gegner

Aktualisiert:

von ran.de

NFL

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Videoclip • 01:17 Min

Die Football-freie Zeit neigt sich dem Ende zu - Mitte September beginnt bereits die neue Saison. ran präsentiert alle Infos zu den Training Camps und zur Preseason.

Die NFL startet in die neue Saison 2026. Nach den Minicamps der einzelnen Teams stehen die Training Camps an.

ran zeigt, wann und wo die Franchises ihre Vorbereitung verbringen.

Wann starten die Training Camps der NFL-Teams?

Die Arizona Cardinals und Carolina Panthers spielen am 6. August gegeneinander im Hall of Fame Game. Damit werden sie die beiden Teams sein, die bereits eine Woche vor dem Rest der Liga in die Training Camps starten werden, und zwar am 22. Juli.

Die restlichen NFL-Teams starten spätestens am 28. Juli.

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Welche NFL-Teams veranstalten ein Joint Practice?

Eine Joint Practice ist ein gemeinsames Training von zwei NFL-Teams während des Training Camps bzw. der Preseason. Statt nur mit den Teamkollegen zu trainieren, treffen sich zwei Teams für ein oder mehrere Trainingstage und absolvieren gemeinsame Übungen. Häufig treffen die Mannschaften kurz darauf in einem Preseason-Spiel aufeinander.

In der abgelaufenen Saison gab es 29 Teams, die mindestens ein Joint Practice abgehalten haben. In dieser Saison werden es 28 Teams sein.

Das Camp beginnt allerdings nicht für alle Spieler gleichzeitig: Rookies müssen in der Regel ein paar Tage früher erscheinen als die Routiniers. Erst mit der Ankunft der erfahrenen Spieler startet allerdings das vollständige Mannschaftstraining.

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Arizona Cardinals

  • Ort: State Farm Stadium - Glendale, Arizona

  • Start für Rookies: 22. Juli

  • Start für Routiniers: 22. Juli

  • Joint Practice: Bei den Green Bay Packers am 26. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Hall of Fame Game gegen die Carolina Panthers, 7. August

Atlanta Falcons

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Baltimore Ravens

Buffalo Bills

  • Ort: St. John Fisher University - Rochester, New York

  • Start für Rookies: 21. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den Cleveland Browns am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Carolina Panthers, 15. August

Carolina Panthers

  • Ort: Bank of America Stadium - Charlotte, North Carolina

  • Start für Rookies: 21. Juli

  • Start für Routiniers: 22. Juli

  • Joint Practice: Bei den Jacksonville Jaguars am 19. August; mit den Houston Texans am 26. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Hall of Fame Game gegen die Arizona Cardinals, 7. August

Chicago Bears

  • Ort: Halas Hall - Lake Forest, Illinois

  • Start für Rookies: 25. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den Cincinnati Bengals am 20. August; bei den Tennessee Titans am 27. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Cleveland Browns, 15. August

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Neueste NFL-Videos

Cincinnati Bengals

  • Ort: Paycor Stadium - Cincinnati

  • Start für Rookies: 25. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Chicago Bears am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Detroit Lions, 14. August

Cleveland Browns

  • Ort: CrossCountry Mortgage Campus - Berea, Ohio

  • Start für Rookies: 23. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Buffalo Bills am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Chicago Bears, 15. August

Dallas Cowboys

  • Ort: Marriott Residence Inn - Oxnard, Kalifornien

  • Start für Rookies: 28. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den Los Angeles Rams am 11. August; mit den New Orleans Saints am 18. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Seattle Seahawks, 16. August

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Denver Broncos

  • Ort: Broncos Park Powered by CommonSpirit - Englewood, Colorado

  • Start für Rookies: 22. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: -

  • Erstes Preseason-Spiel: Atlanta Falcons, 15. August

Detroit Lions

  • Ort: Meijer Performance Center - Allen Park, Michigan

  • Start für Rookies: 25. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: -

  • Erstes Preseason-Spiel: Cincinnati Bengals, 14. August

Green Bay Packers

  • Ort: Lambeau Field - Green Bay, Wisconsin

  • Start für Rookies: 27. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Arizona Cardinals am 26. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Pittsburgh Steelers, 14. August

Houston Texans

  • Ort: Houston Methodist Training Center - Houston

  • Start für Rookies: 21. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Las Vegas Raiders am 18. August; bei den Carolina Panthers am 26. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Los Angeles Chargers, 14. August

Indianapolis Colts

  • Ort: Grand Park - Westfield, Indianapolis

  • Start für Rookies: 27. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den New England Patriots am 11. August, mit den Atlanta Falcons am 19. August

  • Erstes Preseason-Spiel: New England Patriots, 14. August

Jacksonville Jaguars

  • Ort: Miller Electric Center - Jacksonville, Florida

  • Start für Rookies: 25. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den New Orleans Saints am 13. August; mit den Carolina Panthers am 19. August; mit den Tampa Bay Buccaneers am 25. August

  • Erstes Preseason-Spiel: New Orleans Saints, 15. August

Kansas City Chiefs

  • Ort: Missouri Western State University - St. Joseph, Missouri

  • Start für Rookies: 24. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: -

  • Erstes Preseason-Spiel: Los Angeles Rams, 15. August

Las Vegas Raiders

  • Ort: Intermountain Health Performance Center - Henderson, Nevada

  • Start für Rookies: 23. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den Houston Texans am 18. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Arizona Cardinals, 14. August

Los Angeles Chargers

  • Ort: The Bolt - El Segundo, Kalifornien

  • Start für Rookies: 23. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den San Francisco 49ers am 18. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Houston Texans, 14. August

Los Angeles Rams

  • Ort: Loyola Marymount University - Los Angeles

  • Start für Rookies: 25. Juli

  • Start für Routiniers: 25. Juli

  • Joint Practice: Mit den Dallas Cowboys am 11. August; mit den New Orleans Saints am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Kansas City Chiefs, 15. August

Miami Dolphins

  • Ort: Baptist Health Training Complex - Miami Gardens, Florida

  • Start für Rookies: 21. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den Washington Commanders am 12. August; mit den New York Giants am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Washington Commanders, 15. August

Minnesota Vikings

  • Ort: TCO Performance Center - Eagan, Minnesota

  • Start für Rookies: 26. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Baltimore Ravens am 19. August

  • Erstes Preseason-Spiel: New York Giants, 15. August

New England Patriots

  • Ort: New Balance Athletics Center - Foxborough, Massachusetts

  • Start für Rookies: 21. Juli

  • Start für Routiniers: 24. Juli

  • Joint Practice: Mit den Indianapolis Colts am 11. August; mit den Philadelphia Eagles am 19. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Indianapolis Colts, 14. August

New Orleans Saints

  • Ort: Ochsner Sports Performance Center - Metairie, Louisiana

  • Start für Rookies: 28. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Jacksonville Jaguars am 13. August; bei den Dallas Cowboys am 18. August; bei den Los Angeles Rams am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Jacksonville Jaguars, 15. August

New York Giants

  • Ort: Quest Diagnostics Training Center/The Greenbrier - East Rutherford, New Jersey/White Sulphur Springs, West Virginia

  • Start für Rookies: 23. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den Miami Dolphins am 20. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Minnesota Vikings. 15. August

New York Jets

  • Ort: Atlantic Health Jets Training Center - Florham Park, New Jersey

  • Start für Rookies: 25. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Tampa Bay Buccaneers am 11. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Tampa Bay Buccaneers, 15. August

Philadelphia Eagles

  • Ort: Jefferson Health Training Complex - Philadelphia

  • Start für Rookies: 28. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den New England Patriots am 19. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Baltimore Ravens, 16. August

Pittsburgh Steelers

  • Ort: Saint Vincent College - Latrobe, Pennsylvania

  • Start für Rookies: 28. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: -

  • Erstes Preseason-Spiel: Green Bay Packers, 14. August

San Francisco 49ers

  • Ort: SAP Performance Facility - Santa Clara, Kalifornien

  • Start für Rookies: 18. Juli

  • Start für Routiniers: 25. Juli

  • Joint Practice: Mit den Tennessee Titans am 11. August; bei den Los Angeles Chargers am 18. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Tennessee Titans, 14. August

Seattle Seahawks

  • Ort: Virginia Mason Athletic Center - Renton, Washington

  • Start für Rookies: 17. Juli

  • Start für Routiniers: 24. Juli

  • Joint Practice: Bei den Tennessee Titans am 21. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Dallas Cowboys, 16. August

Tampa Bay Buccaneers

  • Ort: AdventHealth Training Center - Tampa, Florida

  • Start für Rookies: 27. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den New York Jets am 11. August, bei den Jacksonville Jaguars am 25. August

  • Erstes Preseason-Spiel: New York Jets, 15. August

Tennessee Titans

  • Ort: Vanderbilt Health Football Center - Nashville, Tennessee

  • Start für Rookies: 23. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Bei den San Francisco 49ers am 11. August; mit den Seattle Seahawks am 21. August; mit den Chicago Bears am 27. August

  • Erstes Preseason-Spiel: San Francisco 49ers, 14. August

Washington Commanders

  • Ort: Commanders Park - Ashburn, Virginia

  • Start für Rookies: 24. Juli

  • Start für Routiniers: 28. Juli

  • Joint Practice: Mit den Miami Dolphins am 12. August, bei den Baltimore Ravens am 26. August

  • Erstes Preseason-Spiel: Miami Dolphins, 15. August

Auch interessant: NFL: Commissioner Goodell peilt zehn neue Länder für International Games an

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