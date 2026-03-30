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Der Gastgeber von Super Bowl LXIII steht fest: 2029 kehrt die NFL nach Las Vegas zurück.

Bad Bunny nicht in den Top 3

Ohne Herzschlag auf die Welt gekommen

Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt und zieht jährlich Hunderte Millionen Zuschauer in seinen Bann. Das Finale der NFL-Saison ist weit mehr als nur ein Football-Spiel – es ist ein globales Spektakel aus Sport, Musik und Kultur. Beim Super Bowl 2026 in Santa Clara , offiziell als Super Bowl LX bezeichnet setzten sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch.

Der Super Bowl 2026 fand am Sonntag, den 8. Februar 2026 , statt. Der Austragungsort war das hochmoderne Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien , die Heimat der San Francisco 49ers. Die als Silicon Valley bekannte Region war bereits 2016 Schauplatz des Super Bowl 50. Das Stadion ist für seine erstklassige technologische Ausstattung und sein nachhaltiges Konzept bekannt und bot die perfekte Bühne für das größte Football-Spiel des Jahres.

Als Headliner der legendären Halftime Show trat der globale Superstar Bad Bunny auf, der mit seinen Latin-Trap- und Reggaeton-Hits für ein energiegeladenes Spektakel sorgte. Zudem trat die legendäre Rockband Green Day ebenfalls im Rahmen der Eröffnungszeremonie vor dem Spiel auf.

Spielplan zum Super Bowl 2026: Der lange Weg ins Finale

Der Weg zum Super Bowl ist eine monatelange Reise. Der "Spielplan" zum Finale ergibt sich aus dem Verlauf der gesamten NFL-Saison.

Regular Season (September 2025 - Januar 2026): 32 Teams kämpfen in 17 Spielen um die beste Ausgangsposition für die Playoffs.

NFL Playoffs (Januar 2026): Die besten Teams beider Conferences (AFC und NFC) treten im K.-o.-System an.

Conference Championships (Ende Januar 2026): In diesen beiden Endspielen werden die Champions der AFC und NFC ermittelt.

Super Bowl LX (8. Februar 2026): Die Sieger der beiden Conferences treffen im großen Finale aufeinander und spielen um die Vince Lombardi Trophy.

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