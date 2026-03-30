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Super Bowl 2029: Gastgeber steht offiziell fest
Der Gastgeber von Super Bowl LXIII steht fest: 2029 kehrt die NFL nach Las Vegas zurück.
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Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt und zieht jährlich Hunderte Millionen Zuschauer in seinen Bann. Das Finale der NFL-Saison ist weit mehr als nur ein Football-Spiel – es ist ein globales Spektakel aus Sport, Musik und Kultur. Beim Super Bowl 2026 in Santa Clara, offiziell als Super Bowl LX bezeichnet setzten sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch.
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Der Super Bowl 2026 fand am Sonntag, den 8. Februar 2026, statt. Der Austragungsort war das hochmoderne Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, die Heimat der San Francisco 49ers. Die als Silicon Valley bekannte Region war bereits 2016 Schauplatz des Super Bowl 50. Das Stadion ist für seine erstklassige technologische Ausstattung und sein nachhaltiges Konzept bekannt und bot die perfekte Bühne für das größte Football-Spiel des Jahres.
Als Headliner der legendären Halftime Show trat der globale Superstar Bad Bunny auf, der mit seinen Latin-Trap- und Reggaeton-Hits für ein energiegeladenes Spektakel sorgte. Zudem trat die legendäre Rockband Green Day ebenfalls im Rahmen der Eröffnungszeremonie vor dem Spiel auf.
Super Bowl 2026: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren
Super Bowl 2026 Halftime Show: Bad Bunny sorgt für US-Statement
Super Bowl 2026: Green Day wird bei Auftritt vor Spiel zweimal zensiert
Der Weg zum Super Bowl ist eine monatelange Reise. Der "Spielplan" zum Finale ergibt sich aus dem Verlauf der gesamten NFL-Saison.
Regular Season (September 2025 - Januar 2026): 32 Teams kämpfen in 17 Spielen um die beste Ausgangsposition für die Playoffs.
NFL Playoffs (Januar 2026): Die besten Teams beider Conferences (AFC und NFC) treten im K.-o.-System an.
Conference Championships (Ende Januar 2026): In diesen beiden Endspielen werden die Champions der AFC und NFC ermittelt.
Super Bowl LX (8. Februar 2026): Die Sieger der beiden Conferences treffen im großen Finale aufeinander und spielen um die Vince Lombardi Trophy.
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|#
|Mannschaft
|Spiele
|Touchdowns
|Lauf TDs
|Pass TDs
|Def TDs
|1
|Seattle Seahawks
|3
|11
|4
|5
|1
|2
|Los Angeles Rams
|3
|9
|3
|6
|0
|3
|New England Patriots
|4
|8
|1
|6
|1
|4
|Buffalo Bills
|2
|6
|2
|4
|0
|Houston Texans
|2
|6
|1
|2
|2
|6
|Chicago Bears
|2
|5
|1
|4
|0
|7
|Carolina Panthers
|1
|4
|3
|1
|0
|Denver Broncos
|2
|4
|0
|4
|0
|Green Bay Packers
|1
|4
|0
|4
|0
|10
|Jacksonville Jaguars
|1
|3
|0
|3
|0
|San Francisco 49ers
|2
|3
|0
|3
|0
|12
|Philadelphia Eagles
|1
|2
|1
|1
|0
|#
|Spieler
|Mannschaft
|Pos.
|Spiele
|Touchdowns
|Interceptions
|TD pro INT
|Drake Maye
|New England Patriots
|QB
|4
|6
|4
|1,5
|3
|Sam Darnold
|Seattle Seahawks
|QB
|3
|5
|0
|∞
|4
|Josh Allen
|Buffalo Bills
|QB
|2
|4
|2
|2
|Jordan Love
|Green Bay Packers
|QB
|1
|4
|0
|∞
|Caleb Williams
|Chicago Bears
|QB
|2
|4
|5
|0,8
|7
|Trevor Lawrence
|Jacksonville Jaguars
|QB
|1
|3
|2
|1,5
|Bo Nix
|Denver Broncos
|QB
|1
|3
|1
|3
|9
|Brock Purdy
|San Francisco 49ers
|QB
|2
|2
|3
|0,67
|C.J. Stroud
|Houston Texans
|QB
|2
|2
|5
|0,4
|11
|Jarrett Stidham
|Denver Broncos
|QB
|1
|1
|1
|1
|Jalen Hurts
|Philadelphia Eagles
|QB
|1
|1
|0
|∞
|Jauan Jennings
|San Francisco 49ers
|WR
|2
|1
|0
|∞
|Bryce Young
|Carolina Panthers
|QB
|1
|1
|1
|1
|#
|Spieler
|Mannschaft
|Pos.
|Spiele
|Touchdowns
|längster TD
|2
|Josh Allen
|Buffalo Bills
|QB
|2
|2
|2
|Chuba Hubbard
|Carolina Panthers
|RB
|1
|2
|3
|Kyren Williams
|Los Angeles Rams
|RB
|3
|2
|5
|5
|Dallas Goedert
|Philadelphia Eagles
|TE
|1
|1
|1
|D'Andre Swift
|Chicago Bears
|RB
|2
|1
|6
|Bryce Young
|Carolina Panthers
|QB
|1
|1
|16
|Puka Nacua
|Los Angeles Rams
|WR
|3
|1
|5
|Drake Maye
|New England Patriots
|QB
|4
|1
|6
|Woody Marks
|Houston Texans
|RB
|2
|1
|13