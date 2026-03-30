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NFL - Super Bowl 2026

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NFL

Super Bowl 2029: Gastgeber steht offiziell fest

Der Gastgeber von Super Bowl LXIII steht fest: 2029 kehrt die NFL nach Las Vegas zurück.

Die wichtigsten News zum Super Bowl

Aktuelle News zum Super Bowl

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Aktuelle Videos zum Super Bowl

Aktuelle News zu den New England Patriots

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Aktuelle News zu den Seattle Seahawks

Super Bowl 2026: Seattle Seahawks holen den Titel

Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt und zieht jährlich Hunderte Millionen Zuschauer in seinen Bann. Das Finale der NFL-Saison ist weit mehr als nur ein Football-Spiel – es ist ein globales Spektakel aus Sport, Musik und Kultur. Beim Super Bowl 2026 in Santa Clara, offiziell als Super Bowl LX bezeichnet setzten sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch.

Super Bowl 2026: Seattle Seahawks zerlegen New England Patriots

Super Bowl 2026: Kenneth Walker III zum MVP gekürt

Super Bowl 2026: Mit den Seattle Seahawks hat das beste Team der Saison gewonnen

Die NFL kehrte zurück in die Bay Area

Der Super Bowl 2026 fand am Sonntag, den 8. Februar 2026, statt. Der Austragungsort war das hochmoderne Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, die Heimat der San Francisco 49ers. Die als Silicon Valley bekannte Region war bereits 2016 Schauplatz des Super Bowl 50. Das Stadion ist für seine erstklassige technologische Ausstattung und sein nachhaltiges Konzept bekannt und bot die perfekte Bühne für das größte Football-Spiel des Jahres.

Die Super Bowl 2026 Halftime Show mit Bad Bunny

Als Headliner der legendären Halftime Show trat der globale Superstar Bad Bunny auf, der mit seinen Latin-Trap- und Reggaeton-Hits für ein energiegeladenes Spektakel sorgte. Zudem trat die legendäre Rockband Green Day ebenfalls im Rahmen der Eröffnungszeremonie vor dem Spiel auf.

Super Bowl 2026: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren

Super Bowl 2026 Halftime Show: Bad Bunny sorgt für US-Statement

Super Bowl 2026: Green Day wird bei Auftritt vor Spiel zweimal zensiert

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Spielplan zum Super Bowl 2026: Der lange Weg ins Finale

Der Weg zum Super Bowl ist eine monatelange Reise. Der "Spielplan" zum Finale ergibt sich aus dem Verlauf der gesamten NFL-Saison.

Regular Season (September 2025 - Januar 2026): 32 Teams kämpfen in 17 Spielen um die beste Ausgangsposition für die Playoffs.

NFL Playoffs (Januar 2026): Die besten Teams beider Conferences (AFC und NFC) treten im K.-o.-System an.

Conference Championships (Ende Januar 2026): In diesen beiden Endspielen werden die Champions der AFC und NFC ermittelt.

Super Bowl LX (8. Februar 2026): Die Sieger der beiden Conferences treffen im großen Finale aufeinander und spielen um die Vince Lombardi Trophy.

Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots - "Kardashian-Fluch" und der Cola-Krieg

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