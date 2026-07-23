Der langjährige NFL-Quarterback Jimmy Garoppolo legt offenbar die Gedanken an einen Rücktritt beiseite.

Noch in der Offseason hatte der langjährige NFL-Quarterback Jimmy Garoppolo über einen Rücktritt nachgedacht, nun folgte die Kehrtwende.

Laut "NFL Media" hat "Jimmy G" beschlossen, unter den richtigen Umständen wieder auf das Spielfeld zurückzukehren.

Demnach sei aber noch nichts in trockenen Tüchern und es bedürfe womöglich erst der Verletzung eines anderen Spielmachers, damit der 34-Jährige bei einem der 32 NFL-Teams einen Vertrag unterschreiben kann.

Der Spielmacher hatte die vergangenen beiden Spielzeiten bei den Los Angeles Rams als Backup von Matthew Stafford verbracht.