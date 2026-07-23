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NFL: Kehrtwende - Jimmy Garoppolo denkt wohl nicht mehr an Rücktritt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Der langjährige NFL-Quarterback Jimmy Garoppolo legt offenbar die Gedanken an einen Rücktritt beiseite.
Noch in der Offseason hatte der langjährige NFL-Quarterback Jimmy Garoppolo über einen Rücktritt nachgedacht, nun folgte die Kehrtwende.
Laut "NFL Media" hat "Jimmy G" beschlossen, unter den richtigen Umständen wieder auf das Spielfeld zurückzukehren.
Demnach sei aber noch nichts in trockenen Tüchern und es bedürfe womöglich erst der Verletzung eines anderen Spielmachers, damit der 34-Jährige bei einem der 32 NFL-Teams einen Vertrag unterschreiben kann.
Der Spielmacher hatte die vergangenen beiden Spielzeiten bei den Los Angeles Rams als Backup von Matthew Stafford verbracht.
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NFL: Garoppolo zurück zu den Rams?
Head Coach Sean McVay hatte Garoppolo die Tür für eine Rückkehr offen gelassen, obwohl das Team mit Ty Simpson beim vergangenen Draft einen Quarterback in der ersten Runde ausgewählt hat.
Garoppolo wurde 2014 in der zweiten Runde von den Patriots gedraftet und lief in seinen bislang zwölf NFL-Spielzeiten auch für die San Francisco 49ers und die Las Vegas Raiders auf.
Er bestritt 85 Spiele, 64 davon als Starter. Insgesamt 55 Mal stand er dabei für die Niners auf dem Feld. Mit den Patriots gewann er als Backup von Tom Brady zweimal den Super Bowl.
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