NFL
College Football - Über seltenen Mechanismus: Skandal-QB will in die NFL
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
ran Fußball
WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln
Videoclip • 01:19 Min
Der Rechtsstreit um die Zukunft von College-Football-Star Brendan Sorsby in der NCAA findet ein jähes Ende. Der Quarterback macht eine Rolle rückwärts und will einen alternativen Weg finden.
Skandal-Quarterback Brendan Sorsby wird statt einer Rückkehr ans College zu den Texas Tech Red Raiders nun doch den Weg in die NFL anstreben. Da der eigentliche Draft bereits Ende April stattgefunden hat, möchte Sorsby sich laut eigenen Angaben für den sogenannten Supplemental Draft anmelden.
Damit vollzieht der Spielmacher eine Rolle rückwärts, nachdem er in den vergangenen Wochen mit seinem Fall für einiges an Aufsehen gesorgt hatte. Im April war aufgeflogen, dass Sorsby im Laufe seiner College-Karriere tausende Sportwetten für über 90.000 US-Dollar abgeschlossen hatte. Unter anderem soll er in der Saison 2022 mindestens 40-mal Geld auf Spiele der Indiana Hoosiers gesetzt haben, für die er zu diesem Zeitpunkt aktiv war.
Aktuelle NFL-Videos
NFL
NFL: Botschaft an Chiefs-Fans - Tyreek Hill heizt Gerüchte um Rückkehr an
Videoclip • 01:27 Min
NFL
NFL: Fan-Zoff und Tiger-Shooting! So verrückt ist Baker Mayfield
Videoclip • 05:06 Min
NFL
NFL: Trump-Wirbel um Cam Skattebo! Nächster Giants-Star im Polit-Zoff
Videoclip • 01:13 Min
Gericht hebt NCAA-Sperre von Sorsby auf
Als Folge der Enthüllungen hatte Sorsby sich in Behandlung für seine Spielsucht begeben, was die NCAA nicht davon abhielt, ihm wenig später die Spielberechtigung für die kommende Spielzeit zu entziehen.
Sorsby gesteht zwar ein, die Wetten platziert zu haben, wehrt sich aber gegen Vorwürfe, Spiele manipuliert zu haben. Im Zuge des Geständnisses legte Texas Tech Anfang Juni Einspruch gegen die Sperre des Quarterbacks ein, was von der NCAA abgewiesen wurde.
Wenige Tage später erwirkte Sorsby vor einem texanischen Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der NCAA, die dem College-Verband verbot, den Youngster zu bestrafen, und ihn stattdessen für die ersten zwei Spiele sperrte.
Nachdem die Big-12-Conference, in der Texas Tech antritt, am Montag ihrerseits eine Klage eingereicht hatte, um Disziplinarmaßnahmen gegen Sorsby zu erwirken, verkündete der Vorsitzende des Texas-Tech-Hochschulrates Cody Campbell am Montagabend in einem langen Statement, dass man nach Rücksprache mit Sorsby und dessen Familie zu dem Entschluss gekommen sei, dass dieser "diesen Herbst nicht Teil der Texas-Tech-Football-Mannschaft" sein wird.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Tennis
Tennis: Zverev vs. Kopriva - ATP Open in Halle im Livestream
270 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Tennis
Tennis: Zverev vs. Kopriva - ATP Open in Halle im Livestream
270 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 Min
Sorsby via Supplemental Draft in die NFL?
Stattdessen, so Campbell, sei der Supplemental Draft "der einzig realisierbare und faire Weg" für Sorsby, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Den Supplemental Draft gibt es 1977 immer wieder. Dabei werden anders als im regulären Draft keine festen Positionen vergeben, sondern zukünftige Draft-Picks für Spieler geboten, die erst nach Ablauf der eigentlichen Talenteauswahl teilnahmeberechtigt wurden.
Der Supplemental Draft findet seit 1977 immer wieder, aber keinesfalls regelmäßig statt. Dass Spieler dort ausgewählt haben, ist äußerst selten. Zuletzt wurde 2023 ein Supplemental Draft durchgeführt, wobei keine der Franchises ein neues Talent zog. Der bis dato letzte Pick in einem Supplemental Draft war Safety Jalen Thompson im Jahr 2019, den die Arizona Cardinals für einen Fünftrundenpick verpflichteten.
Ob Sorsby tatsächlich eine Chance hat, in die NFL zu kommen, ist offen. Ein Sprecher der Liga wollte sich gegenüber "ESPN" nicht zu der Thematik äußern. Der Spielmacher gilt zwar als hoch veranlagt, allerdings gilt in der NFL eine Null-Toleranz-Politik für Sportwetten. So wurde unter anderem Wide Receiver Calvin Ridley 2022 für ein komplettes Jahr aus dem Verkehr gezogen, nachdem bekannt geworden war, dass der damalige Atlanta-Falcons-Star im Vorjahr mehrfach Geld auf NFL-Spiele gesetzt hatte.
Mehr NFL-News
Mehr entdecken
NFL
NFL Munich Game: So kommt man an Tickets
NFL
"Besch...... Gesang": Jason und Travis Kelce kritisieren USA-Fans
NFL
"Dumme Entscheidung": Ex-Lions-Star über gescheitertes Comeback
NFL
NFL: Gerüchte über mehr Teams in der Liga sorgen für Aufsehen
NFL
Holen die New Orleans Saints eine Legende zurück?
NFL
Für 66,4 Millionen Dollar: Jets verlängern mit Starspieler
NFL
NFL-Star Odell Beckham Jr. überrascht Teamkollegen
Videoclip • 01:03 Min
NFL
NFL - Russell Wilsons Rücktritt sorgt für Jets-Häme: "Ich lach mich schlapp"
Videoclip • 02:01 Min
NFL
Madden NFL 27 wird zum Packers-Schreck: Caleb Williams teilt aus
Videoclip • 01:18 Min
NFL
NFL-Experten auf großer Mission: Jason Kelce als Toy-Story-Figur
Videoclip • 01:43 Min
NFL
NFL: A.J. Brown und Drake Maye zaubern bereits
Videoclip • 01:02 Min
NFL
Myles Garrett: "Seele verkauft!" Fans wütend auf Browns
Videoclip • 01:19 Min
NFL
NFL-Star Cam Skattebo flext mit 50k-Grillz
Videoclip • 01:00 Min
NFL
NFL: Cover geleakt?! So geil soll Madden 27 aussehen
Videoclip • 01:04 Min
NFL
NFL: Nach Sieg vor Gericht! Stefon Diggs schuftet für neuen NFL-Vertrag
Videoclip • 01:17 Min
NFL
NFL: Wie funktioniert eigentlich eine Saison-Planung?
Videoclip • 01:50 Min
NFL
NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask
Videoclip • 01:04 Min
NFL
NFL: Tyreek Hill plötzlich DJ
Videoclip • 01:01 Min