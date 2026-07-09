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Darts - Gabriel Clemens beendet Finalfluch und gewinnt ersten PDC-Titel
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:48 Min
Gabriel Clemens hat seinen ersehnten ersten Titel auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen.
Der WM-Halbfinalist von 2023 war beim 24. Event der Players-Championship-Turnierserie in Leicester nicht zu schlagen, in seinem ersten Endspiel seit drei Jahren setzte sich der 42-Jährige aus Saarwellingen mit 8:6 gegen den Briten Luke Woodhouse durch und beendete damit seinen Finalfluch von sechs Niederlagen.
Clemens checkte mit 170 Punkten das höchste Finish zum Matchgewinn. Ungläubig riss er seine Arme nach oben, dann umarmte er seinen geschlagenen Gegner und lachte. Nach Max Hopp, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Niko Springer ist Clemens der fünfte Deutsche, der ein Turnier der PDC gewinnt.
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Clemens verbessert sich in der Weltrangliste
Durch seinen Premierenerfolg strich Clemens 15.000 Pfund (rund 17.500 Euro) ein. In der Weltrangliste verbesserte sich "Gaga" damit auf Platz 44. Nach erfolglosen Jahren war Clemens durchgereicht worden, nach seinem Coup im Ally Pally hatte er kurzzeitig Rang 19 belegt.
Auf dem Weg ins Finale schaltete Clemens unter anderem den Niederländer Michael van Gerwen aus. Im Achtelfinale besiegte der Saarländer den Engländer Scott Williams, der gegen ihn einen Neundarter warf. Der Weltranglistenerste Luke Littler und sein englischer Landsmann Luke Humphries waren in Leicester nicht dabei, auch andere Topspieler ließen das Turnier aus.
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