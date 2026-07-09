Darts - Gabriel Clemens beendet Finalfluch und gewinnt ersten PDC-Titel

Gabriel Clemens hat seinen ersehnten ersten Titel auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen.

Der WM-Halbfinalist von 2023 war beim 24. Event der Players-Championship-Turnierserie in Leicester nicht zu schlagen, in seinem ersten Endspiel seit drei Jahren setzte sich der 42-Jährige aus Saarwellingen mit 8:6 gegen den Briten Luke Woodhouse durch und beendete damit seinen Finalfluch von sechs Niederlagen.

Clemens checkte mit 170 Punkten das höchste Finish zum Matchgewinn. Ungläubig riss er seine Arme nach oben, dann umarmte er seinen geschlagenen Gegner und lachte. Nach Max Hopp, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Niko Springer ist Clemens der fünfte Deutsche, der ein Turnier der PDC gewinnt.