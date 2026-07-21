Der TSV 1860 München steht vor dem Saisonstart 2026/2027. Im ersten Pflichtspiel der Saison müssen die Löwen im Toto-Pokal an den Start.

Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga und der Trennung von Hasan Ismaik einen weiteren einschneidenden Schritt gewagt und sein Logo geändert.

Rund um und im Verein aus Giesing tut sich aktuell viel. Nun steht auch das erste Pflichtspiel der Saison an. Im Toto-Pokal geht es gegen Kreisligist SV Eintracht Berglern.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zum ersten Pflichtspiel der Löwen.