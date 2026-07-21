Ex-Nationalspieler beendet Karriere: "Es ist Zeit, Abschied zu nehmen"

Der langjährige Bundesligaprofi und dreimalige Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby hat seine Laufbahn für beendet erklärt.

"Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Nach fast 20 Jahren als Profi endet heute meine aktive Karriere", schrieb der 35-Jährige bei Instagram: "Ich verlasse den Platz mit Stolz, Demut und unendlich viel Dankbarkeit. Doch eines ist sicher: Dem Fußball werde ich niemals den Rücken kehren. Dieses Spiel wird immer ein Teil von mir sein, und ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt."

Offensivspieler Holtby hat in der Bundesliga für Schalke 04, den Hamburger SV, Mainz 05, Holstein Kiel und den VfL Bochum insgesamt 225 Bundesligaspiele absolviert. Seine Profikarriere begann er in der 2. Liga bei Alemannia Aachen.

Holtby spielte auch in England, der Heimat seines Vaters, für Tottenham Hotspur, die Blackburn Rovers und den FC Fulham. Seine letzte Station war NAC Breda in den Niederlanden, Holtbys Vertrag war am 30. Juni ausgelaufen.