Nach WM 2026 - DFB-Schreck Taylor beendet Karriere: "Der Druck ist intensiv"

Nach 831 Spielen: Die Weltmeisterschaft 2026 war Anthony Taylors letztes Karriere-Turnier.

Die deutschen Fußball-Fans haben Anthony Taylor seit der EM 2024 in unguter Erinnerung - jetzt beendet Englands Top-Schiedsrichter nach gut 20 Jahren im Alter von 47 Jahren seine Karriere.

"Auf diesem Niveau zu pfeifen, war ein enormes Privileg, aber der Druck ist intensiv und die Beobachtung ist ununterbrochen", sagte Taylor der BBC. Deshalb sei "der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Schritt zur Seite zu treten und mich darauf zu freuen, das nächste Kapitel aufzuschlagen".

Taylor leitete 831 Spiele, darunter auch 163 Länderspiele - vor allem das EM-Viertelfinale der DFB-Auswahl am 5. Juli 2024 gegen Spanien wurde dabei in Deutschland zum großen Aufreger. Der Engländer übersah in der Verlängerung beim Stand von 1:1 ein klares Handspiel im Strafraum von Marc Cucurella, Spanien gewann 2:1 und wurde später Europameister. Selbst die UEFA gestand anschließend den Fehler des Unparteiischen ein.