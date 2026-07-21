Toto-Pokal
1860 München heute live im Toto-Pokal im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker gegen einen Kreisligisten - Endstand 5:0
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1860 München: Neues Logo spaltet die Fans
Videoclip • 01:28 Min
Der TSV 1860 München steht vor dem Saisonstart 2026/2027. Im ersten Pflichtspiel der Saison müssen die Löwen im Toto-Pokal an den Start.
Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga und der Trennung von Hasan Ismaik einen weiteren einschneidenden Schritt gewagt und sein Logo geändert.
Rund um und im Verein aus Giesing tut sich aktuell viel. Nun steht auch das erste Pflichtspiel der Saison an. Im Toto-Pokal geht es gegen Kreisligist SV Eintracht Berglern.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zum ersten Pflichtspiel der Löwen.
Update 21. Juli, 20:25 Uhr: Auftaktsieg
In der ersten Runde gewinnt 1860 München mit 5:0. Die Tore erzielen Florian Niederlechner (9.), Raphael Wach (45.), Loris Husic (66.) und Arian Ortivero Calderon (76., 79.).
Update 21. Juli, 19:25 Uhr: Pausenführung
1860 München führt zur Pause 2:0.
Update 21. Juli: So spielen die Löwen
Bachmann – Bell, Fassmann, Hoppe, Fiedler - Wach, Tekin, Erdogan, Leone, Husic - Niederlechner
Wann beginnt das Pokalspiel von 1860 München?
Anpfiff der Partie zwischen dem SV Eintracht Berglern und dem TSV 1860 München ist um 18:30 Uhr.
Wo findet die 1860-Partie statt?
Die Löwen sind in der ersten Hauptrunde des Pokals als Auswärtsteam gefragt und spielen damit auf der Sportanlage des Kreisligisten in Berglern.
Was ist der Toto-Pokal?
Der Toto-Pokal ist der bayrische Landespokal, an dem Amateurklubs aus den unteren Ligen sowie die Drittliga- und Regionalligavereine teilnehmen. Der Gewinner ist automatisch für die erste Hauptrunde des bundesweiten DFB-Pokals qualifiziert.
Toto-Pokal: Wo wird das 1860-Spiel im Free-TV übertragen?
Ab 18:15 Uhr beginnt die Übertragung mit den Vorberichten auf DF1 im frei empfangbaren Fersehen.
Gibt es für das Löwen-Match einen Livestream?
Ja, auf Joyn könnt ihr die Partie ab 18:15 Uhr live per Stream verfolgen. Auch auf der Internetseite von DF1 wird ein Stream abzurufen sein.
1860 München im Landespokal: Wer kommentiert die Partie?
Die Partie wird im "Digital Fernsehen" von Basti Schwele kommentiert. Seine Stimme kennen Sportbegeisterte vor allem von Dartsveranstaltungen, besonders der WM im Dezember und Januar.
Toto-Pokal: Übersicht zur Übertragung von SV Eintracht Berglern gegen 1860 München
Begegnung: SV Eintracht Berglern vs. 1860 München
Datum und Uhrzeit: 21. Juli 2026; 18:30 Uhr
Trainer: Michael Faltlhauser (SV Eintracht Berglern), Alper Kayabunar (TSV 1860 München)
Free-TV: DF1
Pay-TV: -
Livestream: Joyn, DF1.de
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