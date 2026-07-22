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Bundesliga: Torwart-Schock für den VfB Stuttgart - Dennis Seimen fehlt monatelang

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball Bundesliga

Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung

Videoclip • 01:12 Min

Der VfB Stuttgart muss ohne seinen neuen Stammtorhüter Dennis Seimen in die Saison der Fußball-Bundesliga starten. Wie der Champions-League-Teilnehmer am Mittwoch mitteilte, steht der 20-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung bis mindestens Ende September nicht zur Verfügung. Seimen verletzte sich an der Oberschenkelrückseite. Auch Offensivspieler Justin Diehl zog sich eine Verletzung zu (Oberschenkelvorderseite) und fällt ebenso aus.

"Das sind definitiv schlechte Nachrichten, weil sich jetzt schon sagen lässt, dass Dennis und Justin für die erste Saisonphase nicht zur Verfügung stehen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden."

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Hinter Seimen stehen derzeit Fabian Bredlow, Marius Funk sowie Stefan Drljaca im Kader. Seimen war in der vergangenen Saison leihweise beim SC Paderborn und stieg mit den Ostwestfalen in die Bundesliga auf.

In Stuttgart ist er der Nachfolger des abgewanderten Alexander Nübel. Diehl kam in der vergangenen Saison vorrangig in der U21 zum Einsatz.

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