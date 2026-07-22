ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Der VfB Stuttgart muss ohne seinen neuen Stammtorhüter Dennis Seimen in die Saison der Fußball-Bundesliga starten. Wie der Champions-League-Teilnehmer am Mittwoch mitteilte, steht der 20-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung bis mindestens Ende September nicht zur Verfügung. Seimen verletzte sich an der Oberschenkelrückseite. Auch Offensivspieler Justin Diehl zog sich eine Verletzung zu (Oberschenkelvorderseite) und fällt ebenso aus.

"Das sind definitiv schlechte Nachrichten, weil sich jetzt schon sagen lässt, dass Dennis und Justin für die erste Saisonphase nicht zur Verfügung stehen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden."

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