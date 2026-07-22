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Bundesliga

Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele und Ergebnisse

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Yamals Boxershorts sorgen für Mega-Hype um deutsche Marke

Videoclip • 01:04 Min

Die Bundesligisten erhöhen die Schlagzahl, der Start der Saison 2026/27 rückt langsam näher. ran gibt einen Überblick zum Start der Vorbereitung, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.

Nachdem die WM 2026 beendet ist, richtet sich die Aufmerksamkeit langsam wieder auf den Liga-Alltag. Der Argentinier Exequiel Palacios war der einzige Bundesligist, der es bis ins Finale geschafft hat.

Somit verpassten die Top-Stars zahlreicher Bundesligisten, die beim Turnier aufliefen, immerhin jedoch nicht viel von der bei vielen Teams bereits laufenden Sommervorbereitungen.

ran gibt einen Überblick zum Vorbereitungsstart, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.

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FC Bayern München

Vorbereitungsstart: 20. Juli

Trainingslager: Vom 27. bis 30. Juli am Tegernsee

Testspiele:
25. Juli gegen SV Wehen-Wiesbaden
30. Juli gegen FC ROTTACH-EGERN
04. August gegen Jeju SK Football Club
07. August gegen Aston Villa
15. August gegen RB Leipzig
22. August gegen Borussia Dortmund (Supercup-Finale)

Borussia Dortmund

Vorbereitungsstart: 14. Juli

Trainingslager: keins

Testspiele:
18. Juli gegen RW Oberhausen (3:1)
25. Juli gegen Fortuna Düsseldorf
29. Juli gegen Cerezo Osaka
1. August gegen FC Tokio
9. August gegen FC Arsenal
15. August gegen AS Rom
22. August gegen Borussia Dortmund (Supercup-Finale)

RB Leipzig

Vorbereitungsstart: 11. Juli

Trainingslager: 1. August bis 7. August in Saalfelden/Österreich

Testspiele:
18. Juli gegen VSG Altglienicke (2:1)
25. Juli gegen FC Ingolstadt
1. August gegen SC Verl
8. August gegen Leeds United
15. August gegen FC Bayern München

VfB Stuttgart

Vorbereitungsstart: 16. Juli

Trainingslager: 3. August bis 7. August in Grassau

Testspiele:
19. Juli gegen TSG Balingen (7:0)
25. Juli gegen FSV Hollenbach
29. Juli gegen Kickers Offenbach
1. August gegen FC Paris
8. August gegen FC Everton

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TSG Hoffenheim

Vorbereitungsstart: 12. Juli

Trainingslager: 2. bis 9. August in Seefeld/Österreich

Testspiele:
18. Juli gegen SGV Freiberg Fußball (3:0)
22. Juli gegen SV Massenbachhausen
25. Juli gegen SpVgg Greuther Fürth
29. Juli gegen Holstein Kiel
1. August gegen Karlsruher SC
15. August gegen Tottenham Hotspur

Die aktuellsten Fußball-Videos

Bayer 04 Leverkusen

Vorbereitungsstart: 14. Juli

Trainingslager: 1. August bis 7. August in Blankenhain/Thüringen

Testspiele:
18. Juli gegen Sportfreunde Baumberg (7:0)
25. Juli gegen Kickers Offenbach
1. August gegen Rot-Weiss Essen
8. August gegen FC Sevilla
12. August gegen Nottingham Forest
15. August gegen Newcastle United

SC Freiburg

Vorbereitungsstart: 12. Juli

Trainingslager: 22. Juli bis 31. Juli in Schruns/Österreich

Testspiele:
24. Juli gegen Derby County
31. Juli gegen SpVgg Greuther Fürth
15. August gegen Crystal Palace

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Eintracht Frankfurt

Vorbereitungsstart: 11. Juli

Trainingslager: 23. Juli bis 1. August in Grassau/Bayern

Testspiele:
18. Juli gegen FC Gießen (7:1)
1. August gegen Waldhof Mannheim
15. August gegen FC Brentford

FC Augsburg

Vorbereitungsstart: 13. Juli

Trainingslager: 1. bis 8. August am Achensee/Österreich

Testspiele:
18. Juli gegen Schwaben-Auswahl (5:0)
25. Juli gegen 1. FC Saarbrücken
30. Juli gegen AFC Bournemouth
5. August gegen SC Schwaz
8. August gegen Sassuolo Calcio
15. August gegen Leeds United

1. FSV Mainz 05

Vorbereitungsstart: 1. Juli

Trainingslager: 27. Juli bis 5. August in Tirol/Österreich

Testspiele:
4. Juli gegen TSG Pfeddersheim (11:0)
11. Juli gegen Sportfreunde Eisbachtal (10:0)
17. Juli gegen 1. FC Kaiserslautern (4:1)
25. Juli gegen Holstein Kiel
15. August gegen AFC Bournemouth

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1. FC Union Berlin

Vorbereitungsstart: 29. Juni

Trainingslager: 2. August bis 10. August: Aigen im Ennstal/Österreich

Testspiele:
4. Juli gegen Optik Rathenow (12:2)
5. Juli gegen SV Grün-Weiß Lübben (16:0)
9. Juli gegen Chemnitzer FC (1:1)
12. Juli gegen FC Carl Zeiss Jena (0:2)
17. Juli gegen FC Winterthur (1:1)
18. Juli gegen FC Aarau (1:2)
1. August gegen SG Dynamo Dresden
2. August gegen Cagliari Calcio
15. August gegen Ipswich Town

Borussia Mönchengladbach

Vorbereitungsstart: 12. Juli

Trainingslager: 2. August bis 9. August am Tegernsee

Testspiele:
18. Juli gegen Wuppertaler SV (6:0)
25. Juli gegen Rot-Weiss Essen
1. August gegen FC Hansa Rostock
15. August gegen Aston Villa

Hamburger SV

Vorbereitungsstart: 6. Juli

Trainingslager: 8. bis 11. Juli in Helsingör/Dänemark, 19. bis 25. Juli in Oberlängenfeld/Österreich

Testspiele:
18. Juli gegen Rapid Wien (2:3)
1. August gegen FC Everton

1. FC Köln

Vorbereitungsstart: 13. Juli

Trainingslager: 24. bis 31. Juli in Kitzbühel/Österreich

Testspiele:
18. Juli gegen FC Rheinsüd Köln (5:0)
23. Juli gegen SV Bergisch Gladbach 09
8. August gegen Real Sociedad San Sebastian

Werder Bremen

Vorbereitungsstart: 10. Juli

Trainingslager: 20. bis 26. Juli im Zillertal/Österreich, 10. bis 14. August in Harsewinkel

Testspiele:
18. Juli gegen FC Verden (6:2)
22. Juli gegen Fagiano Okayama
25. Juli gegen VfL Bochum
1. August gegen Energie Cottbus
8. August gegen SC Paderborn
15. August gegen AJ Auxerre

FC Schalke 04

Vorbereitungsstart: 3. Juli

Trainingslager: 19. bis 26. Juli in Stubaital/Österreich

Testspiele:
11. Juli gegen FC Gütersloh (1:2)
19. Juli gegen FC Erzgebirge Aue (4:2)
22. Juli gegen Metalist Charkiw
25. Juli gegen Fagiano Okayama
1. August ggeen Hessen Kassel
8. August gegen Atalanta Bergamo

SV Elversberg

Vorbereitungsstart: 29. Juni

Trainingslager: 20. bis 26. Juli in Barneveld/Niederlande

Testspiele:
4. Juli gegen FC Gießen (5:0)
11. Juli gegen FC Thun (1:1)
17. Juli gegen Viktoria Köln (1:2)
25. Juli gegen NEC Nijmegen
15. August gegen FC Lorient

SC Paderborn 07

Vorbereitungsstart: 4. Juli

Trainingslager: 12. bis 18. Juli in Bad Häring/Österreich

Testspiele:
5. Juli gegen FC Ostenland (18:0)
11. Juli gegen Hannover 96 (3:2)
17. Juli gegen Fagiano Okayama (3:1)
25. Juli gegen 1. FC Magdeburg
1. August gegen VfL Osnabrück
8. August gegen Werder Bremen

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