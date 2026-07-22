Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele und Ergebnisse

Die Bundesligisten erhöhen die Schlagzahl, der Start der Saison 2026/27 rückt langsam näher. ran gibt einen Überblick zum Start der Vorbereitung, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.

Nachdem die WM 2026 beendet ist, richtet sich die Aufmerksamkeit langsam wieder auf den Liga-Alltag. Der Argentinier Exequiel Palacios war der einzige Bundesligist, der es bis ins Finale geschafft hat.

Somit verpassten die Top-Stars zahlreicher Bundesligisten, die beim Turnier aufliefen, immerhin jedoch nicht viel von der bei vielen Teams bereits laufenden Sommervorbereitungen.

ran gibt einen Überblick zum Vorbereitungsstart, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.