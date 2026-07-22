Bundesliga
FC Bayern München: Neue Marktwerte nach der WM - Michael Olise knackt Rekord
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Neue Marktwerte nach der WM: So schneiden die neuen und alten Bayern-Stars ab.
Die Marktwerte von "transfermarkt.de" gehören zu den aussagekräftigsten Daten im deutschsprachigen Raum.
Nach der Weltmeisterschaft und den ersten Transfers wurden die Marktwerte einiger Stars des FC Bayern angepasst.
Im Vorfeld der neuen Bundesliga-Saison knackt Michael Olise einen deutschen Rekord - und die Neuzugänge legen ordentlich zu.
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FC Bayern: Olise-Marktwert bricht Bundesliga-Rekord
Als Olise vor rund zwei Jahren zum deutschen Rekordmeister wechselte, wurde sein Marktwert auf 65 Millionen Euro festgelegt. Seither stieg diese Zahl aufgrund starker Leistungen in München kontinuierlich an. Vor der Weltmeisterschaft war der 24-Jährige bereits 150 Millionen Euro wert.
Nach seiner überzeugenden Leistung bei der französischen Nationalmannschaft hat sich dieser Wert nun noch einmal auf 170 Millionen Euro gesteigert. Daneben stieg auch das internationale Interesse an dem Mittelfeldspieler. Besonders die Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid sorgten in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen.
Nachdem Olise bereits bei der WM den Rekord für die meisten Vorlagen geknackt hatte, brach er nun auch einen Bundesliga-Bestwert. Mit 170 Millionen Euro Marktwert ist er nun der wertvollste Spieler der Bundesliga-Geschichte und viertwertvollster Spieler weltweit.
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Bundesliga: Bayern-Neuzugänge werden wertvoller
Ismael Saibari, den der deutsche Rekordmeister für 50 Millionen Euro von PSV verpflichtete, war im Mai dieses Jahres noch 40 Millionen Euro wert. Damit verzeichnete der gebürtige Spanier bereits ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zu 2025 und war der wertvollste Spieler der Eredivisie.
Diesen Sommer traf der 25-Jährige in fünf Spielen dreimal für die marokkanische Nationalmannschaft und unterstrich damit seine Fähigkeiten. Dementsprechend stieg sein Marktwert um weitere 15 auf insgesamt 55 Millionen Euro.
Auch für Nathaniel Brown zahlte der Rekordmeister 50 Millionen Euro Ablöse. Der 23-Jährige spielte bei der WM dreimal im DFB-Dress, legte ein Tor vor und traf einmal gegen Curacao. Seit vergangener Saison hatte sich Browns Marktwert bereits auf 40 Millionen Euro fast verdoppelt. Nun stieg dieser Wert auf 50 Millionen an.
FC Bayern: Routinier bricht eigenen Marktwert-Rekord
Dayot Upamecano ist schon seit fünf Jahren in München zu Hause, in dieser Zeit schwankte sein Marktwert stets zwischen 40 und 70 Millionen Euro. Nach der WM erreichte der 27-Jährige nun ein Rekordhoch: 75 Millionen Euro.
Olise, Saibari, Brown und Upamecano werten den Kaderwert des FC Bayern damit gemeinsam um 50 Millionen Euro auf.
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